“Inzaghi deve dimettersi”, bordata sul tecnico dell’Inter

Tensione attorno al mondo Inter, coinvolto anche il tecnico Simone Inzaghi: per le recenti vicende, invocate le dimissioni per lui

L’esordio casalingo dell’Inter in Champions League è stato bagnato da un largo successo, per 4-0, sulla Stella Rossa. Vittoria importante e convincente, anche se ottenuta in un San Siro dal clima surreale, per le note vicende che stanno interessando il club nerazzurro e la sua tifoseria.

Lunedì, è esploso a Milano il caso ultras, con gli arresti effettuati dalla Squadra Mobile di Milano in seguito a indagini e intercettazioni effettuate ad ampio raggio, che hanno riguardato le tifoserie organizzate di Inter e Milan e tirato in ballo anche tesserati delle due società. Le indagini proseguivano da un po’, ma il tutto potrebbe non essersi esaurito con le risultanze di questi giorni, anzi, vista la gravità dei capi di accusa e le possibili ramificazioni a tutti i livelli delle vicende contestate.

I rischi per i club potrebbero essere di penalizzazioni e squalifiche a vario titolo, se venissero accertate condotte illecite da parte delle società e dei loro tesserati. Quanto all’Inter, Marotta ha affermato come il club sia parte lesa e pronto a collaborare con le autorità per fare chiarezza sui fatti. Nelle intercettazioni, sarebbero emerse pressioni sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, il quale ha evitato commenti su indicazione della società dato l’iter in corso. Ma non è finita qui: il tifoso interista Ferdico avrebbe parlato anche di incontri con Barella e Calhanoglu.

“Dimissioni per Inzaghi e penalizzazioni per Inter e Milan”, esplode la bufera

Insomma, una questione piuttosto delicata e le cui ripercussioni effettive, al momento, possono essere soltanto immaginate. Nelle prossime settimane, i riscontri delle indagini a carattere ordinario e penale aiuteranno a fare chiarezza. Ma intanto, c’è chi chiede il pugno di ferro nei confronti di club e tesserati coinvolti.

Questo è, per esempio, il parere di Roberto Dupplicato, autore per la ‘Rai’ e firma de ‘Il Giornale’, che sul proprio profilo ‘X’ ha invocato decisioni importanti. “Per un fatto di etica e morale, Simone Inzaghi dovrebbe dimettersi e non dovrebbe più allenare in Italia per un po’ – ha scritto – Se per Inter e Milan, venisse provato un coinvolgimento in assenza di denunce, dovrebbe esserci una penalizzazione in classifica”. Ancora una volta, il campionato si infiamma per vicende non strettamente correlate al terreno di gioco.