Il referto parla chiaro, insulti all’arbitro: maxi squalifica

Arriva la maxi squalifica dopo quanto accaduto sul terreno di gioco: il referto arbitrale non lascia scampo all’attaccante

Stop lunghissimo dopo quanto riportato dall’arbitro nel referto arbitrale. Il giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti dell’attaccante, protagonista in negativo nell’ultimo match disputato dalla propria squadra.

In Serie D a prendersi la scena, non certo per merito, è Stefano Spagna, attaccante della Civitanovese. Durante la partita dello scorso weekend contro il Notaresco, il calciatore si è fatto espellere per aver colpito un avversario con un calcio, a palla lontana. Quando l’arbitro ha estratto il cartellino rosso, Spagna è andato su tutte le furie: stando a quanto riportato nel referto arbitrale, come evidenziato dal comunicato del giudice sportivo, il calciatore si è avvicinato all’arbitro e gli ha rivolto delle frasi offensive, ponendogli le mani al petto.

Un comportamento punito in maniera pesante dal giudice sportivo che ha inflitto a Spagna sette giornate di squalifica. Un bel grattacapo per la Civitanovese che dovrà ora fare a meno del proprio attaccante in un momento già complicato della stagione.

Serie D, maxi squalifica per Spagna: i dettagli

La formazione allenata da Sante Alfonsi è, infatti, al terzultimo posto in classifica con appena un punto conquistato. Dopo le sconfitte nelle prime giornate contro Aquila, Atletico Ascoli e Roma City, la Civitanovese è riuscita a strappare il pareggio proprio contro il Notaresco con un gol in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica.

Ora però bisognerà rimediare alla lunga assenza di Spagna e toccherà al tecnico Sante Alfonsi trovare le giuste misure per consentire alla squadra di rialzare la testa e racimolare punti preziosi per poter conquistare la salvezza. Per farlo servirà risolvere il problema del gol: appena uno quello realizzato dalla formazione nelle prime quattro partite di campionato. L’assenza di Spagna non agevolerà certo la missione, per questo servirà chi fa gol per poter ambire a conservare la categoria.