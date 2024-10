DIRETTA Champions League, Lipsia-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Torna in campo la Juventus, per la seconda giornata del nuovo format della Champions League, e fa visita al Lipsia

Dopo la larga vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Stella Rossa e la sconfitta del Milan di Paulo Fonseca, di misura sul campo del Bayer Leverkusen, scende in campo la Juventus per la seconda giornata della Champions League per giocare sul campo del Lipsia.

I padroni di casa, guidati dall’allenatore Marco Rose, sono reduci dal rotondo 4-0 rifilato all’Augusta nell’ultimo turno della Bundesliga, dove occupano la terza posizione in classifica alle spalle della capolista Bayern Monaco e della sorpresa Eintracht Francoforte. Mentre all’esordio nella competizione europea sono stati battuti dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone al ‘Wanda Metropolitano’. Occhi puntati sul centravanti di riferimento, Benjamin Sesko, attenzionato anche in ottica mercato della prossima estate dai club italiani. Di contro, i bianconeri di Thiago Motta arrivano a questo appuntamento dopo il 3-0 sul Genoa di Alberto Gilardino nelle sesta giornata del campionato di Serie A, mentre nel primo turno della nuova Champions hanno battuto il PSV Eindhoven tra le mura amiche col risultati di 3-1. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Red Bull Arena’ di Lipsia.

FORMAZIONI UFFICIALI LIPSIA-JUVENTUS

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Xavi Simons; Openda, Sesko. All. Rose

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

CLASSIFICA: