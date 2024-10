Colpo scudetto per Conte a gennaio: il segnale a Inter e Juventus

Il Napoli guarda avanti e prova a credere nella possibilità di tenersi stretta la vetta: occhio al colpo scudetto per Conte sul mercato

Dopo i disastri della scorsa stagione, il Napoli voleva tornare subito protagonista e a quanto pare la scelta, per riuscirci, di affidarsi ad Antonio Conte si sta rivelando azzeccata. Il tecnico pugliese ha restituito compattezza in campo agli azzurri e i risultati si vedono, con la serie positiva di quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque giornate che ha portato i partenopei al primo posto in classifica.

In conferenza stampa, Conte ha sottolineato che il primato per ora conta poco. Ma è indubbio che un Napoli in grado di essere solido in campo e di fare punti attira l’attenzione e di certo è una minaccia per tutte le altre squadre. E’ ancora presto per dire se davvero i partenopei potranno essere in grado di lottare fino alla fine per il vertice, ma intanto, al netto di un calendario che fin qui nel complesso è stato favorevole, il segnale lanciato a tutta la concorrenza è importante.

Sarebbe altrettanto importante, per il Napoli, battere il Como, dopodomani, per confermarsi alla pausa ancora davanti a tutti, allungare la striscia positiva, trovare nuove consapevolezze. Facendo più punti possibile, prima della lunga striscia di scontri diretti prevista dalla fine di ottobre in avanti. Il vantaggio, per gli azzurri, è quello, come sappiamo, di non disputare le coppe europee in questa annata. E un Napoli in questa posizione di classifica, o comunque a ridosso del vertice, all’arrivo del mercato di gennaio, potrebbe convincere De Laurentiis a sostenere un altro sforzo sul mercato, dopo quelli già sostenuti. Lanciando così un altro segnale per Inter e Juventus, rivali per ora più accreditate nell’eventuale corsa al titolo.

Napoli, innesto per l’attacco a gennaio: idea De Arrascaeta

Secondo quanto riporta in Spagna il portale web ‘Fichajes.net’, nel mirino della dirigenza napoletana ci sarebbe Georgian De Arrascaeta, talentuoso giocatore del Flamengo.

L’uruguagio, che si trova lì dal 2019, è una mezza punta in grado di giostrare in varie posizioni nel reparto offensivo e al Flamengo ha sempre garantito un elevato numero di gol e assist, andando sempre in doppia cifra in tutte le stagioni. A 30 anni, il calciatore sognerebbe una esperienza in un grande club europeo e il Napoli potrebbe garantirgliela, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.