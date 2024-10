DIRETTA | Napoli-Como, Conte in conferenza stampa – LIVE

La conferenza stampa di Antonio Conte a due giorni da Napoli-Como: le ultime novità sulla formazione azzurra

Napoli primo in classifica dopo la sesta giornata, ora però tocca affrontare il Como. Altra gara in casa al Maradona ed è previsto il pienone. Antonio Conte si presenta in conferenza stampa a due giorni da Napoli-Como e fa il punto della situazione.

E’ un periodo di assestamento per tutti. Si sono alternate diverse squadre in testa la classifica in 6 giornate e quindi è un momento di assestamento. Per noi è importante fare punti ora e ce li ritroveremo dopo. Dobbiamo crescere nelle conoscenze e dal punto di vista tattico.