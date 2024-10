Clausola pagata coi soldi di Vlahovic: nuovo bomber Juve

Clausola pagata coi soldi di Vlahovic, è lui il grande obiettivo di Thiago Motta e della Juventus. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Le prossime sessioni di calciomercato, in particolare quella estiva, ruoteranno attorno a Dusan Vlahovic per la Juventus. Tiene infatti banco la situazione contrattuale del serbo e la questione rinnovo.

“La Juventus per me è tantissime cose: orgoglio, mentalità vincente, una famiglia. Qua tutto è diverso, la responsabilità di questa maglia è grandissima”. Nonostante le parole d’amore nei confronti dei bianconeri, l’attaccante classe 2000 non ha ancora raggiunto un’intesa con la società per il rinnovo oltre il 2026. Nella prossima estate, in caso di mancato prolungamento, Vlahovic entrerà nel suo ultimo anno di contratto. La stessa situazione vissuta da Federico Chiesa, che ha portato all’addio anticipato dell’esterno italiano.

L’obiettivo di Giuntoli e della dirigenza della Juve è quello di arrivare ad una soluzione prima dell’estate, ma a pesare è l’altissimo ingaggio percepito dal centravanti serbo. Si arriverà infatti fino a 12 milioni di euro netti fino al 2026 e, ad oggi, non c’è ancora l’accordo economico per il prolungamento del contratto. La Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno.

Calciomercato Juve, suggestione Gyokeres coi soldi di Vlahovic: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tribal Football’, il club bianconero sarebbe in prima linea per Viktor Gyokeres, il nuovo bomber dello Sporting che sta stregando l’Europa intera.

La Juventus, stando al portale, potrebbe essere una seria pretendente per lo svedese se Vlahovic dovesse essere ceduto nella prossima estate. Gyokeres è finito in cima alla lista di Thiago Motta e non è da escludere il possibile assalto dei bianconeri in caso di separazione con Dusan Vlahovic. Tuttavia, si parla di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. L’eventuale incasso dalla cessione del serbo non basterà.