Boban smentisce Fonseca: “Se perdi non può essere così”

Le dichiarazioni di Boban negli studi di Sky Sport. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista nei confronti di Paulo Fonseca

Torna a casa con diversi rimpianti il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri, dopo aver subito il Bayer Leverkusen per circa un’ora e preso il gol di Boniface, sono riusciti a reagire creando tanti problemi ai tedeschi.

Molto probabilmente il risultato più giusto – viste le grandi occasioni create nell’ultima mezzora – sarebbe stato il pareggio. Hrádecký è stato sicuramente il migliore in campo con interventi decisivi, ma prima anche Mike Maignan aveva sfornato la prestazione perfetta, tenendo a galla il Diavolo con ottime parate.

Alla fin dei conti, però, Paulo Fonseca si è mostrato soddisfatto della prova della sua squadra, nonostante il ko: “E’ vero che non siamo riusciti a vincere, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono qui – ha affermato a caldo il tecnico portoghese ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo creato tantissimo, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute. Siamo tristi e delusi, ma dobbiamo essere anche orgogliosi di quanto fatto, del coraggio che abbiamo dimostrato e valutare con equilibrio la prestazione nel suo complesso”.

Boban critica Fonseca: ecco le sue dichiarazioni dopo Bayer Leverkusen-Milan

Paulo Fonseca, dunque, non ha dubbi sul ritenere la partita contro il Bayer Leverkusen la migliore della stagione del suo Milan.

La prestazione di Alvaro Morata e compagni è dunque piaciuta di più rispetto al derby della svolta, in cui le occasioni da gol (molte non sfruttate) non erano mancate. Tali dichiarazioni di Paulo Fonseca, però, non sono piaciute agli ospiti negli studi di Sky Sport e soprattuto a Boban. L’ex centrocampista e dirigente del Diavolo, così, non ha avuto problemi a commentare in maniera netta, senza troppi giri di parole, le dichiarazioni del tecnico portoghese: “Non penso sia stata la miglior partita del Milan – afferma il croato – per un’ora il match di stasera è stato dominato dal Bayer Leverkusen di Alonso, il Milan non ha, di fatto, giocato. Se perdi non può essere certo una partita fenomenale”.