PAGELLE E TABELLINO BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0: Maignan e Fofana top, Loftus-Cheek macchinoso

Le pagelle e il tabellino di Bayer Leverkusen-Milan, match di Champions League, valevole per la seconda giornata. Ecco i migliori e i peggiori

Un ottimo Milan, dopo la rete subita, non basta per portare a casa almeno un pareggio contro il Bayer Leverkusen. Sono davvero tante le occasioni sprecate dai rossoneri, che si arrendono così al gol di Boniface.

Ecco i voti:Â

BAYER LEVERKUSEN

Hrádecký 7,5

Tapsoba 6,5

Tah 7

Hincapié 6

Frimpong 5

Xhaka 6,5

García 7 – Dal 75′ Andrich s.v.

Grimaldo 6,5

Adli 6,5

Wirtz 7

Boniface 7 – Dal 75′ Terrier s.v.

All. Alonso 6,5

MILAN

TOP Maignan 7 – E’ protagonista della partita dall’inizio alla fine. Il francese sfodera una prestazione di alto livello: già dopo qualche minuto sono due gli interventi decisivi. Poi ci mette una pezza in almeno altre tre occasioni, anche con i piedi. Di più non può fare.

E. Royal 5

Gabbia 6,5

Tomori 5

Hernández 6

Fofana 7

Reijnders 6

Pulisic 6 – Dal 79′ Chukwueze s.v.

FLOP Loftus-Cheek 5 – Una partita al piccolo trotto per il centrocampista inglese, che non riesce a dare il proprio apporto come dovrebbe. Non utilizza per nulla la sua fisicità . Nel primo tempo è bloccato, nella ripresa ha più spazio, ma non sfrutta il campo davanti a se, rallentando spesso la manovra. Un calcio verso la porta nel finale non gli basta per alzare il voto.

Leao 5,5

Abraham 5 – Dal 62′ Morata 6,5

All. Fonseca 6

TABELLINO

BAYER-MILAN 1-0

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, García, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovár, Lomb; Andrich, Arthur, Belocian, Hofmann, Mukiele, Palacios, Schick, Tella, Terrier. All.: Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Musah; Chukwueze, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer (SUI).

GOL: 52′ Boniface (B)

AMMONITI: Garcia (B), Frimpong (B), Morata (M)

EPSULSI: