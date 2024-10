L’arbitro ammette l’errore, UFFICIALE: decisione cambiata dal Giudice Sportivo

Errore dell’arbitro confermato dal giudice sportivo che cancella l’espulsione: la squalifica è stata revocata

La decisione del campo sovvertita dopo il ricorso. È stata cancellata l’espulsione inflitta per doppia ammonizione nel corso della gara disputata lo scorso weekend ed ora il calciatore può giocare regolarmente la prossima partita della sua squadra.

Tutto è accaduto in Germania con la decisione presa dalla Federcalcio dopo quanto accaduto nel corso della sfida tra Wolfsburg e Stoccarda dello scorso fine settimana. Il match, terminato sul risultato di 2-2, ha visto l’espulsione di Karazor intorno alla 63′ minuto di gioco. Il calciatore era già stato ammonito nel primo tempo e poco prima di metà ripresa si è visto sventolare il secondo cartellino giallo e quindi quello rosso.

Una decisione che ha fatto però infuriare lo Stoccarda che ha deciso di presentare ricorso per far togliere l’espulsione e la conseguente squalifica.

Stoccarda, tolta la squalifica a Karazor

Missione riuscita perché oggi è arrivata la decisione della DFB, la Federcalcio tedesca, che ha dato ragione a Karazor e allo Stoccarda.

Così, la sentenza accoglie il ricorso del club, revocando il cartellino rosso ed eliminando di conseguenza la squalifica scattata automaticamente. Il calciatore potrà quindi essere regolarmente in campo domenica prossima, alle ore 19.30, quando lo Stoccarda affrontare l’Hoffenheim.

Una decisione che ha, ovviamente, soddisfatto il club e il calciatore. Il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth ha espresso tutta la soddisfazione della società per l’esito del ricorso: “Secondo la nostra percezione, il tribunale sportivo della DFB ha deciso con prudenza e correttezza”. Il dirigente ha spiegato che la società sente accolta la propria tesi che c’è stato un evidente errore dell’arbitro e si dice felice che il capitano potrà giocare domenica nella sfida interna contro l’Hoffenheim.

Già dopo il match contro il Wolfsburg era apparso chiaro l’errore del direttore di gara, tanto è vero che l’arbitro – come spiegato dallo stesso Stoccarda in un comunicato – aveva chiesto scusa al calciatore. Karazor era stato ammonito la seconda volta per un fallo mai commesso, ma anzi subito: un errore di interpretazione che ora è stato corretto dalla decisione della DFB.