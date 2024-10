Juventus, rifinitura verso il Lipsia: tre ko e le scelta di Motta | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura in casa Juventus in vista della gara di Champions contro il Lipsia. Le ultime sulla compagine bianconera

La Juventus è tornata a vincere in campionato dopo tre pareggi di fila per 0-0. I bianconeri hanno cambiato marcia nella trasferta contro il Genoa con un 3-0 che ha ridato verve all’ambiente e soprattutto ad un ritrovato Dusan Vlahovic.

Una iniezione di fiducia utilissima per i bianconeri proprio a margine della seconda giornata di Champions League che vedrà la truppa di Thiago Motta impegnata domani sera in trasferta sul campo ostico del Lipsia. Una squadra non semplice da affrontare che attualmente è terza in Bundesliga a soli due punti dalla vetta occupata dal Bayern Monaco.

Si prospetta quindi una serata dura per la Juventus che avrà bisogno di tutto ciò che di positivo si è visto contro il Genoa per provare a tornare in Italia con tre punti in più nel motore.

Juventus, rifinitura in vista del Lipsia: le ultime

Allenamento di rifinitura prima della partenza per Lipsia per la squadra di Thiago Motta: non recupera Weah, sempre ai box Milik e Adzic.

In vista della trasferta teutonica dal 1′ torneranno Gatti e Locatelli, mentre si prospetta una nuova esclusione in vista per Douglas Luiz. Nico Gonzalez in vantaggio sullo scalpitante Conceicao per quanto riguarda la fascia destra. Il figlio d’arte potrebbe quindi essere l’arma giusta da giocarsi a partita in corso dopo l’ottimo impatto avuto contro il Genoa.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.