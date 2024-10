Esonero immediato: così Allegri torna in panchina

Ancora conferme sull’interesse del Manchester United per Massimiliano Allegri: pronti i contatti con l’ex allenatore della Juventus

Allegri in cima alla lista dei desideri. Da tempo Calciomercato.it, sta raccontando dei contatti per portare Massimiliano Allegri al Manchester United.

Una pista che trova sempre più conferme e che racconta su una dirigenza dei Red Devils che sarebbe pronta a rompere gli indugi per provare a convincere il tecnico livornese a dire sì al ritorno in panchina. È questo il quadro delineato da ‘Football Insider’, secondo cui i dirigenti dello United avrebbero un piano per portare Allegri sulla panchina adesso occupata da ten Hag.

Dopo la sconfitta con il Tottenham, la posizione dell’olandese è sempre più traballante, anche se dalla società hanno fatto sapere che non c’è nessun rischio esonero immediato. Con appena due vittorie nelle ultime sette partite, il dodicesimo posto in classifica e i soli quattro punti dalla zona retrocessione però, parlare di un ten Hag saldo alla guida della squadra di Manchester non corrisponde al vero.

L’ex Ajax deve invertire la rotta in maniera immediata per mettere al riparo la sua posizione: Porto ed Aston Villa potrebbero rappresentare le sue ultime due chance per tenersi stretta la panchina.

Calciomercato, Allegri allo United: nuovi contatti

Nel caso in cui non dovessero arrivare risultati soddisfacenti, ecco che lo spettro esonero diventerebbe realtà per ten Hag e il Manchester United si ritroverebbe a dover scegliere un nuovo allenatore.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse per Simone Inzaghi dell’Inter, oltre a candidati di vecchia data come Southgate e van Nistelrooy. Stando a Football Insider però, la dirigenza inglese sarebbe pronta a prendere nuovi contatti con Allegri nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Oltre al tecnico toscano, c’è anche da considerare la candidatura di Tuchel: sarebbero proprio l’ex Juve e l’ex Bayern Monaco i due favoriti alla panchina dello United se dovesse arrivare l’esonero di ten Hag. Che ha ancora due partite per rilanciare le sue quotazioni.