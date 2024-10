DIRETTA Champions League, Bayer Leverkusen-Milan 0-0 | Subito due grandi parate di Maignan LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e il Milan di Fonseca in tempo reale

Il Milan fa visita al Bayer Leverkusen in Germania in una gara valida per la seconda giornata del girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a fare molta strada in campo europeo che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca vogliono dare seguito alle vittorie ottenute in Serie A nel derby contro l’Inter e venerdì scorso contro il Lecce per confermare il buon momento di forma. Dopo il brutto ko all’esordio in casa contro il Liverpool, il Diavolo ha bisogno di fare bottino pieno per iniziare a risalire la classifica. Dall’altra parte le Aspirine di Xabi Alonso, reduci dal pareggio in Bundesliga contro il Bayern Monaco, vanno a caccia del secondo successo in campo internazionale dopo quello nella gara inaugurale ottenuto in Olanda contro il Feyenoord. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra Bayer Leverkusen e Milan live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bayer Leverkusen-Milan

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco punti 3, Celtic 3, Bayer Leverkusen 3, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Sparta Praga 3, Liverpool 3, Juventus 3, Real Madrid 3, Sporting CP 3, Benfica 3, Monaco 3, Brest 3, Atletico Madrid 3, Paris Saint-Germain 3, Arsenal 1, Atalanta 1, Bologna 1, Inter 1, Manchester City 1, Shakhtar Donetsk 1, Sturm Graz 0, Barcellona 0, Lipsia 0, Stella Rossa 0, Girona 0, Psv Eindhoven 0, Stoccarda 0, Milan 0, Lille 0, Salisburgo 0, Club Brugge 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0, Feyenoord 0, Dinamo Zagabria 0.