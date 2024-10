Bocciato dal Barcellona, a gennaio in Serie A in prestito

I grandi club italiani guardano già con interesse al mercato di gennaio: attenzione al possibile arrivo in prestito dal Barcellona

Siamo all’interno di un ciclo molto intenso di partite, tra i campionati nazionali e le coppe europee, ma nonostante l’attenzione sia prevalentemente a quanto accade in campo, i club non smettono di pensare al mercato e alle mosse da mettere a segno a gennaio. In questo senso, le grandi di Serie A guardano con attenzione ai movimenti dei top club europei e a possibili esuberi che potrebbero tornare utili nella seconda metà della stagione, come è del resto accaduto più di una volta.

Situazione da monitorare, ad esempio, quella del Barcellona, che ha messo in piedi una squadra competitiva per grandi traguardi, anche se con un mercato condizionato dai problemi economici della società. La partenza stagionale, in ogni caso, è stata positiva, ma con un paio di battute d’arresto piuttosto fragorose. Quella all’esordio in Champions League con il Monaco, in una gara rocambolesca e condizionata dall’inferiorità numerica per circa 80 minuti per la sciocchezza di Garcia, e quella in campionato contro l’Osasuna, con un ko per 4-2 a Pamplona arrivato dopo una striscia di sette vittorie di fila.

Un ko che ha fatto piuttosto rumore, ma che soprattutto ha avviato riflessioni importanti, tra i blaugrana, per qualche giocatore non all’altezza. E così, c’è un calciatore in particolare, per il quale il tempo sembra essere scaduto.

Barcellona, Ferran Torres al capolinea: Juventus, Inter e Milan interessate

Parliamo di Ferran Torres, giocatore che qualche anno fa veniva acquistato dal Manchester City per 100 milioni di euro e che oggi fatica a ritrovarsi. Con un valore che si è ridotto praticamete di un terzo.

Tornato in Spagna all’inizio del 2022, con la maglia del Barça aveva avuto un buon impatto, per poi andare in affanno e avere decisamente pochi lampi. I blaugrana hanno continuato a insistere su di lui, ma adesso, secondo ‘Elnacional.cat’, la pazienza pare finita. Per Flick, si tratterebbe di un giocatore non all’altezza degli altri nel reparto offensivo e dunque il tecnico starebbe già chiedendo al club uno sforzo a gennaio.

Va da sé, che il Barcellona potrebbe vedere di buon occhio una partenza dell’attaccante spagnolo. Juventus, Milan e Inter, in caso di bisogno, potrebbero farci un pensiero e tentare il colpaccio in prestito, per aumentare le proprie chances di disputare una grande annata in campionato e in Europa.