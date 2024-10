Blitz improvviso per il bomber: Inter e Juventus adesso tremano

Calciomercato Inter e Juventus, così cambia tutto: le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra rimescolano le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi scenari

C’era attesa per capire come avrebbero reagito Inter e Juventus ai risultati ottenuti in campionato nella scorsa settimana. Detto, fatto. Sia i nerazzurri che i bianconeri hanno regolato i rispettivi avversari con un tris: pirotecnico quello della compagine di Inzaghi, molto più largo quello di Vlahovic e compagni.

Proprio il riferimento all’attaccante serbo della ‘Vecchia Signora’ permette di allargare lo sguardo prospettico per puntare il focus sulle possibili strategie di mercato dei due club. Che avrà proprio nel mercato offensivo un inevitabile punto di non ritorno. Sia Marotta che Giuntoli, infatti, sono alla ricerca di importanti occasioni da capitalizzare per poter aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Inzaghi e Thiago Motta. La volontà di alzare l’asticella, però, si coniuga con la necessità di lanciare un’occhiata importante alle questioni di bilancio. Ecco perché, al di là delle questioni tecniche, uno dei profili che ha calamitato l’interesse sia dell’Inter che della Juventus è quello di Jonathan David del Lille, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Inter e Juventus, dall’Inghilterra: anche il Newcastle sulle tracce di David

A tal proposito, interessanti aggiornamenti trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da The Shields Gazette, infatti, sulle tracce dell’attaccante del Lille si sarebbe messo anche il Newcastle, alla ricerca di un nuovo profilo al quale consegnare le chiavi dell’attacco.

Benché non abbia ancora formulato offerte concrete, il club inglese sta continuando a monitorare la situazione per capire i margini di manovra e far saltare il banco. I Magpies sono in pressing costante e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. David, però, è corteggiato dall’Inter e della Juventus e sta prendendo tempo per valutare con attenzione il da farsi. Intanto, nell’ultima uscita stagione del Lille, il bomber canadese ha messo a segno una luminosa tripletta. Un chiaro messaggio alle big italiane da tempo sulle sue tracce, che però ne caldeggerebbero l’acquisto solo nella finestra estiva di calciomercato. Newcastle ed eventuali blitz di club inglesi permettendo. Staremo a vedere cosa succederà.