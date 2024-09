L’accordo che sblocca l’affare Barella: 81 milioni per il via libera

L’assalto a Nicolò Barella potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio: il tesoretto che sbloccherebbe l’arrivo del gioiello della squadra campione d’Italia

Tegola enorme per il Manchester City, ufficializzata da Pep Guardiola nelle ultime ore. Rodri sarà out per il resto della stagione dopo il grave infortunio rimediato nell’ultima sfida di Premier League contro l’Arsenal.

Lo spagnolo è un elemento imprescindibile per i campioni d’Inghilterra ed è in corsa per il Pallone d’Oro dopo il trionfo anche all’Europeo con la propria nazionale. Rodri ha subito la lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro, compromettendo così la sua stagione visto che resterà ai box per diversi mesi. Una mazzata per il City e Guardiola, con il tecnico che in attesa della riapertura del mercato si affiderà alle soluzioni interne nel ruolo rappresentate da Kovacic e Stones.

Calciomercato Inter, Guardiola a caccia del sostituto di Rodri: pronto l’assalto a Barella

A gennaio comunque Guardiola e il City sarebbero intenzionati a tornare sul mercato e a rinforzare la mediana vista la grave assenza di Rodri.

Anche perché il sodalizio di Manchester può sfruttare il tesoretto della cessione di Julian Alvarez, che ha cambiato maglia per accasarsi lo scorso agosto nelle fila dell’Atletico Madrid e portato 81 milioni di sterline nelle casse dei ‘Citizens’. Assegno preziosissimo per dare l’assalto nella finestra invernale a un profilo di alto livello e in grado di rimpiazzare Rodri. Guardiola in questo scenario guarda così con attenzione anche alla Serie A, dove nel mirino del tecnico ex Barcellona ci sarebbero Barella dell’Inter e l’atalantino Ederson. Difficilmente però i campioni d’Italia e gli orobici si priveranno a metà stagione dei loro gioielli, anche di fronte a cifre da capogiro.

Oltre ai due centrocampista del nostro campionato, sul taccuino di Guardiola figurerebbero anche il connazionale Zubimendi della Real Sociedad e Wharton in forza al Crystal Palace. Intanto il tecnico catalano almeno per i prossimi tre mesi dovrà cercare altre soluzioni all’interno della propria rosa, in attesa della riapertura del mercato a gennaio che potrebbe portare un nuovo tassello nel centrocampo del City.