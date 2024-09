Scelta inaspettata per la Juventus: già trovato il vice Vlahovic

È tornato a ruggire Dusan Vlahovic, che nella sfida vinta dalla Juventus contro il Genoa ha ritrovato la via del gol con una doppietta personale. Scattano quindi le valutazioni sul vice più giusto per il serbo

La Juventus riconquista i tre punti dopo tre gare di astinenza nelle quali erano arrivati solo pareggi per 0-0. I bianconeri di Thiago Motta hanno quindi espugnato Marassi grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al primo centro in bianconero di Conceiçao.

Tutto perfetto quindi nel sabato pomeriggio della truppa juventina, che si avvicina quindi al meglio alla prossima sfida di Champions League. Dalla vittoria contro il Genoa esce fortificata soprattutto la posizione di Vlahovic, a secco dalla seconda giornata e subissato di critiche nelle ultime settimane tra astinenza da gol e prestazioni sottotono.

La sostituzione all’intervallo contro il Napoli aveva ulteriormente minato il momento già negativo del centravanti serbo che ha finalmente ritrovato certezze prima col rigore trasformato e poi col diagonale perfetto col quale ha battuto Gollini. Due gol pesanti tanto per il punteggio quanto per il morale di un calciatore che ora è chiamato a mettere in campo quella continuità spesso mancata.

Calciomercato Juventus, scelto il vice Vlahovic: fiducia in Milik

Vlahovic quindi torna al gol con la doppietta contro il Genoa, ma resta la necessità di un bomber di scorta in vista del mercato di gennaio per la Juventus, che dovrà quindi prendere la decisione giusta.

A tal proposito nel sondaggio odierno sul profilo X di Calciomercato.it, abbiamo chiesto chi tra quattro profili proposti sarebbe l’attaccante migliore per le esigenze dei bianconeri.

Con il 35% delle preferenze ha trionfato chi in rosa effettivamente c’è già: si tratta di Arek Milik, che è ancora in attesa di recuperare dall’infortunio, ma che secondo il parere dei tifosi resta il nome giusto da vice Vlahovic.

32,5% per l’opzione Mauro Icardi, mentre restano molto più dietro nomi come Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it su X in merito al vice Vlahovic: