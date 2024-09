Roma-Venezia, Svilar torna sull’esonero di De Rossi: “Sono stati giorni pesanti”

La Roma porta a casa tre punti fondamentali contro il Venezia, con un po’ di fortuna ma anche grazie al solito ottimo Svilar: le sue parole nel postgara

La Roma centra tre punti vitali contro il Venezia, un 2-1 che non convince fino in fondo per una prestazione opaca dei giallorossi. Che si salvano anche grazie alle parate di Mile Svilar, solito grande protagonista.

Nel postpartita il portiere classe ’99 ha parlato in conferenza stampa:

La parata più complicata? “L’ultima secondo me, era più complicata delle altre ma sono contento di fare il mio lavoro per portare tre punti”.

Stai acquisendo sempre più sicurezza, anche nel farti sentire con i compagni. “Penso che sia normale quando fai tante partite, sono 7-8 mesi che sto facendo tutte le gare e sto crescendo. Dovevo crescere su questo e sta andando meglio”.

Cambiato l’allenatore, è cambiata anche la rimessa in gioco? Ora lanci più il pallone. “Sì, sono anche le idee sono diverse con allenatori diversi. Il mister chiede di mettere la palla più lontana e poi essere aggressivi. Sono idee diverse”.

Ti senti il portiere più forte in Serie A? “No, io sono solo concentrato sul mio lavoro. Non penso ad altro, se non alla prossima partita, pensop sol oal calcio

Vi sentite pronti per andare in Champions? “Stiamo giocando l’Europa League, stiamo lavorando per andare in Champions. Quello è l’obiettivo, ora giochiamo l’Europa League e la giochiamo con grandi ambizioni e faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile”.

Hai salutato De Rossi dicendo ‘grazie per avermi cambiato la vita’. Cosa ha fatto per te e come hai preso l’esonero? “Erano stati giorni pesanti per tutta la squadra e il club. Non posso parlare troppo del passato e non voglio, ma erano giorni pesanti. Adesso stiamo andando avanti provando a mettere in pratica le richieste di Juric. E ci stiamo adattando al meglio”.

Che lavoro state facendo sui calci piazzati a sfavore? “Stiamo difendendo a zona, stiamo facendo un buon lavoro, ci concentriamo molto sui calci d’angolo contro”.