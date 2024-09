Non solo la porta inviolata, la Juve di Thiago Motta fa un altro record

La Juventus di Thiago Motta continua a macinare record: non solo la porta inviolata, contro il Genoa arriva un altro primato

Sei partite di campionato senza subire nemmeno un gol, inutile dire che non era mai successo in Serie A da quando è stata inserita la regola dei 3 punti a vittoria e anche che in Europa nessun club è riuscito a mantenere la porta inviolata così a lungo in stagione. Eppure, contro il Genoa, questo non è l’unico record che la Juventus di Thiago Motta si può appuntare al petto.

Al fischio di inizio in un silenziosissimo Marassi non c’erano sorprese di formazione per quanto riguardano i bianconeri, anche perché il tecnico italo-brasiliano aveva rivelato l’intero undici di partenza nel corso della conferenza stampa della vigilia. La novità più inattesa è stata certamente l’inserimento dal 1° di Jonas Rouhi, ma è proprio questa scelta che ha portato ad un altro record per la Juventus di Thiago Motta.

Rouhi regala un altro record a Thiago Motta: nessuno come la Juve in Serie A

Contro il Genoa si è celebrato l’esordio dal primo minuto di Jonas Rouhi con la maglia della Juventus, che non solo ha fatto la storia del ragazzo, ma anche della Serie A: nuovo record per Thiago Motta.

Con la partenza da titolare di Rouhi, infatti, la Juventus quest’anno ha già schierato 4 calciatori Under 21 (nati dal 2003 in avanti) nella formazione di partenza: nessun club in Serie A ha fatto meglio quest’anno. Oltre al terzino svedese, gli altri Under 21 bianconeri ad essere stati schierati titolari da Thiago Motta sono Kenan Yildiz, Samuel Mbangula e Nicolò Savona. Come ha rivelato lo stesso Cristiano Giuntoli a più riprese, uno degli obiettivi della società piemontese in estate era quello di abbassare l’età media della rosa oltre che i costi e questi primati sono una conseguenza del cambio di rotta. Inoltre, Thiago Motta si sta dimostrando un allenatore coraggioso con i giovani, in grado di lanciarli non solo in mancanza di alternative ma anche per quello che dimostrano in allenamento. La Juventus è dei giovani e continua a macinare record.