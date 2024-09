Milan, flop e addio a gennaio: tre big sulle sue tracce

Esperienza flop in rossonero e possibile addio a gennaio: tre big sulle tracce del giocatore che può lasciare il Milan

Una partenza a rilento, una serie di risultati che hanno dato fiducia all’ambiente. Il Milan, dopo una prima parte di stagione complicata, sembra essere rinato da dopo la sosta delle nazionali, ma nel frattempo il club rossonero sta guardando anche al mercato.

Ci saranno con tutta probabilità movimenti a centrocampo, con Bennacer ko il club meneghino potrebbe acquistare infatti un nuovo innesto per rafforzare la mediana. Intanto però si ragiona anche sulle cessioni. E in particolare dalla Spagna si soffermano su un possibile nome in uscita, già per gennaio. Si tratta di Samuel Chukwueze, che potrebbe salutare Milano dopo un’esperienza con pochi alti e tanti bassi. Le prove del nigeriano non sono state particolarmente entusiasmanti. Pochi lampi e diverse gare non sufficienti, con difficoltà sottolineate anche da Paulo Fonseca.

Milan, tre club su Chukwueze: possibile l’addio a gennaio

L’ala nigeriana sarebbe finita nel mirino di tre club europei di alto livello. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti West Ham, Aston Villa e Atletico Madrid.

Come sottolinea ‘Fichajes.net’, i tre club stanno cercando di rinforzare il proprio attacco e vedono nel nigeriano un tassello fondamentale per dare un salto di qualità alle proprie rose. Le tre compagini stanno monitorando attentamente la sua situazione e potrebbero provare a bussare alla porta del Milan già a gennaio. Le prove del giocatore nella Liga non sono state dimenticate e da qui la volontà dell’Atletico di puntare sul nigeriano. Dall’altra parte invece c’è Unai Emery, che ben conosce Chukwueze avendolo allenato al Villarreal.

D’altro canto in casa rossonera si attendono proposte. Il giocatore ha mostrato, come detto, più bassi che alti, ma è anche vero che in caso di cessione il Milan si ritroverebbe un innesto in meno nelle proprie rotazioni in una stagione sempre più ricca di partite. Tutto però dipenderà, oltre che dalla volontà del giocatore, anche da quelle che saranno le proposte economiche: il Milan, sottolineano dalla Spagna, sarebbe disposto a trattare la sua partenza se le condizioni economiche fossero interessanti.