L’ex Roma e Milan chiude la carriera: reazione choc dei tifosi

L’ormai ex calciatore di Roma e Milan è pronto a chiudere la sua carriera e ha già progetti piuttosto ambiziosi per il suo futuro: la reazione dei tifosi

Vedere una stella che lascia il firmamento del calcio è sempre triste, forse un po’ di meno quando sappiamo che è la cosa giusta per tutti, e anche perché probabilmente ce la siamo goduta abbastanza. Oggi vi parliamo di un calciatore che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e che in Italia conosciamo bene, visto che ha vestito davvero tante maglie, ma soprattutto quelle prestigiose di due big come Milan e Roma.

Stiamo parlando di Jeremy Menez, che ha spento 37 candeline e dopo qualche infortunio di troppo, una condizione fisica non eccezionale e tante magie depositate nel cassetto dei ricordi ha annunciato di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ora per lui inizierà una nuova avventura nella seguitissima Kings League, dove magari continuerà a umiliare gli avversari con il suo talento. Sono tante le giocate iconiche dell’attaccante che, nonostante abbia vissuto alti e bassi, è rimasto nel cuore dei tifosi.

Menez si ritira a 37 anni: la reazione dei tifosi

In Francia ricordano Menez soprattutto per la Nazionale e per i suoi inizi, in cui sembrava un campione pronto a segnare un’intera generazione. Formatosi al Sochaux, ha giocato in undici club, dal Monaco al PSG o al Bordeaux, e poi Roma, Milan e Reggina, tra le altre.

“Il gioco è finito. Mi fermo. Adesso guardiamo al futuro, ma sempre nel calcio”, ha detto in un’intervista sul canale YouTube ‘La Zone’. E ha aggiunto: “Mi diplomerò l’anno prossimo. Apriremo un’altra porta”. E vedremo come Menez riuscirà ancora una volta a stupirci, ma di sicuro i tifosi non dimenticano le sue magie.

Ero innamorato di Menez, avesse avuto un po’ più di testa — Gianluca (@GianlucaTrevisi) September 28, 2024

Menez mi piacevi tanto tanto 🧡♥️ https://t.co/7yeVndZEwm — Stattezitta 🐺🦊 (@favilla217) September 27, 2024

Come potete leggere, sono in tanti in Italia che non sono rimasti indifferenti alla sua scelta e sicuramente non perderanno il ricordo delle sue strepitose giocate sui campi di Serie A.