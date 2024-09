Inzaghi deluso, zero minuti e tante polemiche: nuova grana per l’Inter

L’Inter in quest’inizio di stagione ha avuto qualche problema in più del previsto: c’è un calciatore in particolare che potrebbe essere un problema per Inzaghi

Simone Inzaghi è riuscito a portare a casa tre punti molto importanti per l’Inter contro l’Udinese, in un trasferta che presentava non poche insidie dopo il derby perso contro il Milan e qualche prestazione al di sotto delle attese per i nerazzurri. In un periodo che globalmente non è così positivo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, sul banco degli imputati sono finiti in molti, anche calciatori che in realtà in pochi si sarebbero aspettati.

Tra questi si può annoverare anche Kristjan Asllani, un calciatore dalla grande qualità tecnica che Inzaghi, ormai da diverso tempo, ha deciso di impostare come regista basso per fare le veci o sostituire a gara in corso Hakan Calhanoglu. Quest’anno è già stato impiegato in diverse occasioni, ma molto spesso non ha convinto, soprattutto sotto il profilo difensivo.

Inzaghi deluso da Asllani: il segnale contro l’Udinese

Le ultime gare non proprio all’altezza hanno portato il tecnico di Piacenza a non impiegare l’ex Empoli contro l’Udinese neanche per un minuto in una partita ritenuta parecchio delicata. I tifosi erano abituati a vederlo in campo per gestire la sfera in situazioni di vantaggio, ma ieri non è successo, anzi l’allenatore ha preferito inserire Correa, anche per quest’intento.

In tanti l’hanno vista come una bocciatura, e potrebbe anche essere così, ma nulla è definitivo in una stagione lunga e ricca di impegni. L’Inter ha rinnovato il contratto del regista e punta forte su di lui per il presente e per il futuro. Per questo Inzaghi, nonostante le recenti prestazioni non proprio eccezionali, continuerà a lavorarci e a limare i suoi errori. D’altronde il centrocampista è ancora giovane e i margini di miglioramento non mancano, ma neanche i malumori dei tifosi.