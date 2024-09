Incidente prima del match, due tifosi in gravi condizioni: la Curva lascia lo stadio

La gara si svolgerà senza il supporto della Curva, che ha deciso di non entrare allo stadio manifestando la sua vicinanza a due ragazzi, coinvolti in un incidente

Quanto successo ad Avellino qualche ora fa sta calamitando l’attenzione mediatica in terra irpina. La squadra di casa, infatti, ha iniziato la gara contro il Foggia senza il consueto appoggio della Curva Sud. La scelta del cuore pulsante del tifo dell’Avellino di lasciare il ‘Partenio Lombardi’ ha una motivazione ben precisa.

La Curva Sud ha infatti manifestato tutta la sua vicinanza a due giovani ragazzi che, come riportato da tuttoavellino.it, sono rimasti coinvolti in un grave incidente nei pressi dello stadio. Le condizioni dei due tifosi – che abitualmente facevano sentire tutto il loro calore in curva – sono piuttosto serie. Ecco perché – con un gesto solidale – la Curva Sud ha deciso di non entrare allo stadio, togliendo tutti gli striscioni e restando in silenzio. Il tecnico degli irpini, Raffaele Biancolino, è stato prontamente informato della situazione. Accortosi di quanto stesse succedendo, infatti, il mister dell’Avellino si è recato presso il settore tradizionalmente occupato dagli esponenti della curva, dai quali ha appreso quanto successo ai due sfortunati ragazzi, le cui condizioni restano sotto stretta osservazione.

La disamina dell’incidente è stata approfondita da irpiniaoggi.it. Stando alle prime ricostruzioni, ad essere coinvolti nell’incidente sarebbero due uomini di 35 e 34 anni. In sella alla Vespa, entrambi sono rimasti coinvolti nell’impatto con un’automobile. Prontamente soccorsi, sono stati trasportati al Moscati dove sono in corso gli accertamenti del caso. Vi forniremo ulteriori ragguagli in caso di aggiornamenti.