Dura entrata di Lukaku: un big del Napoli dolorante nel riscaldamento

Napoli-Monza, è rimasto a terra per qualche secondo dopo l’entrata di Romelu Lukaku: ecco cosa è successo

Manca ormai soltanto una manciata di minuti al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Monza. Una gara importante per gli uomini di Conte, che vogliono dare continuità al filotto di risultati utili consecutivi ottenuto nelle ultime settimane. La foga agonistica sarà una della chiavi per poter indirizzare l’incontro e stando a quanto successo nel riscaldamento, il ritmo della gara potrebbe essere molto alto sin dall’avvio.

In occasione del torello, infatti, Romelu Lukaku con l’intento di intercettare il pallone è entrato in ritardo su Lobotka. Il centrocampista del Napoli è rimasto a terra per una manciata di secondi, prontamente soccorso dallo staff medico e dai compagni che si trovavano nei paraggi. Una volta rialzatosi, Lobotka ha provato a ‘rientrare’ nel torello, zoppicando vistosamente. Ad ogni modo le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, visto che ha regolarmente imboccato la via che dal tunnel degli spogliatoi lo ha portato sul manto erboso del ‘Maradona’. Lukaku si è subito scusato con il compagno, sincerandosi delle sue condizioni.

Lobotka – che parte regolarmente dal primo minuto – avrà il compito di tenere in mano le redini di un centrocampo che non può prescindere dalle sue giocate. Un altro calciatore sul quale saranno inevitabilmente puntati le luci dei riflettori è McTominay, del quale ha parlato lo stesso Antonio Conte, intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita di una gara dal peso specifico non indifferente per gli Azzurri.