Dramma Cagliari, morto l’ex rossoblù Andrea Capone: profonda ferita alla testa

Dramma in casa Cagliari, addio all’ex centrocampista rossoblù Andrea Capone, morto a 43 anni

A poche ore dalla sfida contro il Parma, dramma in casa Cagliari. L’ex centrocampista rossoblù Andrea Capone si è spento infatti a 43 anni.

Come riferisce ‘L’Unione Sarda’ il 43enne è stato trovato senza vita questa mattina in un albergo del capoluogo sardo, sua città natale. Sul cadavere una profonda ferita alla testa: sarebbe rimasto vittima di un incidente, forse una fatale caduta. In base a quanto affermato dal quotidiano sardo, su quanto accaduto sono in corso tutti gli accertamenti da parte della Polizia e del personale medico. Secondo una prima ricostruzione Capone avrebbe trascorso la notte nell’albergo. Stamattina é stato trovato privo di vita nella sua camera. In testa una ferita che potrebbe essersi procurato anche cadendo a seguito di un malore. Immediato l’intervento del 118 che però non ha potuto fare nulla. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante. Subito dopo sono intervenuti gli esperti della Scientifica, gli investigatori della Mobile e l’equipe di medicina legale. Capone la sera prima era in hotel per una festa di un amico e ha poi trascorso la notte in albergo.

Con la maglia del Cagliari, Capone aveva collezionato oltre 100 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nella sua carriera da calciatore, iniziata nella stagione 200/2001, anche esperienze in Serie C1 al Sora e poi soprattutto in Serie B a Treviso (una stagione), a Vicenza (un anno e mezzo), con cui nel 2007/2008 ha vissuto la miglior stagione in carriera (6 reti in 33 gare) e poi sei mesi a Grosseto e sei mesi alla Salernitana. Dopo essere rimasto svincolato, a 29 anni, ha sostanzialmente concluso la propria carriera, complice anche la difficile situazione finanziaria del club campano, che sarebbe poi fallito nel giro di pochi mesi.