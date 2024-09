DIRETTA Serie A, Torino-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e la Lazio di Baroni in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo del Torino nel lunch match domenicale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vengono dai rispettivi impegni infrasettimanali che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da una parte i biancocelesti di Marco Baroni sono reduci dalla vittoria sul campo neutro di Amburgo contro la Dinamo Kiev nella partita inaugurale della nuova Europa League. Dopo la sconfitta dello scorso week end contro la Fiorentina, ora serve un ritorno al successo anche entro i confini nazionali per riavvicinarsi alle zone alte della classifica. Dall’altra parte i granata di Paolo Vanoli, invece, sono stati battuti ed eliminati dall’Empoli in Coppa Italia. Dopo la vittoria nell’ultimo turno sul Verona, però, c’è la possibilità di tornare in vetta alla graduatoria di Serie A. La gara sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. Nella passata stagione, i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Guendouzi e dell’ormai ex Cataldi. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Lazio live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Lazio

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino, Inter* e Milan* 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli 9; Lazio, Bologna* e Atalanta 7; Verona, Fiorentina, Roma 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più