Accordo tra capitani, scoppia il caso: doppia sconfitta a tavolino

Caso nel campionato italiano con l’accordo tra i capitani che porta alla doppia sconfitta a tavolino: società anche penalizzate in classifica

Il campionato di calcio italiano rischia di vivere un vero e proprio caos. Scoppia il caso in seguito alla decisione del giudice sportivo che ha punito le due società con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica.

Il motivo? Un accordo tra i capitani per far terminare prima il match. Questo quanto scritto dal giudice nel comunicato con il quale punisce le due società: Real Milano e Luciano Manara, formazione che partecipano al campionato Juniores Elite. La partita, valida per la seconda giornata del Girone B, sul campo era terminato con il punteggio di 4-2 per la formazione ospite.

L’arbitro però ha fischiato la fine dell’incontro con qualche minuto di anticipo rispetto al recupero accordato. Il motivo? È da ricercarsi in una scelta dei due capitani che, stando a quanto riferito nel comunicato del giudice sportivo, si sarebbero accordati per terminare prima le ostilità per evitare il rischio di risse tra le due squadre.

I capitani si accordano: penalizzazione e sconfitta a tavolino

Nel comunicato diramato dal giudice sportivo si legge che la fine della partita è stata fischiata con 4 minuti di anticipo rispetto al tempo di recupero concesso “in quanto concordemente i capitani delle due squadre comunicano che non avrebbero continuato a la gara a motivo di prevenire risse tra i propri calciatori”.

Stando però a quanto appurato, sentendo anche l’arbitro e valutando gli atti di gara e i successivi supplementi, non “non risultano motivi ostativi a portare a termine la gara”. Ecco allora che, in base all’articolo 53 delle NOIF, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare sia il Real Milano che il Luciano Manara con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Entrambe le società hanno deciso di presentare ricorso anche perché dalle immagini video disponibili si nota il direttore di gara fischiare la fine delle ostilità dopo una protesta di un calciatore e le due squadre abbandonare il terreno di gioco in tranquillità.