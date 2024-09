Udinese-Inter, scandalo Lautaro Martinez: “Panchina e cessione”

Udinese-Inter, Lautaro Martinez sempre più un caso: “Panchina e cessione”. Che cosa sta succedendo in casa nerazzurra

Il primo tempo di Udinese-Inter sembrava aver certificato la crisi di Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro, capocannoniere senza storia dell’ultimo campionato, ha sciupato una grandissima occasione anche nella prima frazione di gioco del match del Bluenergy Stadium. Anche i tifosi dell’Inter cominciano a spazientirsi.

Il capitano nerazzurro ha avuto sulla testa il gol del possibile raddoppio ad Udine. Completamente solo e a pochi passi dalla porta, però, l’argentino ha depositato il pallone a lato non centrando lo specchio della porta. Un’occasione letteralmente divorata dal centravanti che certifica la crisi di inizio stagione e fa spazientire i tifosi. Anche i sostenitori dell’Inter, infatti, hanno cominciato a scaricare Lautaro.

Fra i tifosi c’è addirittura di chiede la panchina per il proprio capitano, fino alla cessione nelle prossime sessioni di calciomercato estivo. Come se non bastasse, successivamente è arrivato anche il momentaneo 1-1 dell’Udinese con Kabasele. All’ultimo secondo, però, ecco la rete con la complicità di Bijol che sblocca il bomber argentino.

Inter, i tifosi scaricano Lautaro: “Va panchina, cessione a gennaio”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Dopo sta roba Lautaro va panchinato — The Elton Show (@EItonMcCartney) September 28, 2024

COSA SI È DIVORATO LAUTARO IO MI STRAPPO I CAPELLI NON SEGNA PIÙ 😭 — 𝑂lga ⭐⭐ (@internata_) September 28, 2024

lautaro quest’anno c’ha qualche maledizione se no non si spiega — ca do ty moj (@pertojshum) September 28, 2024

a gennaio Lautaro è da vendere eh — zhang torna (@JVCKSMOL) September 28, 2024

#udineseInter

Metti Correa e leva Lautaro così fa le stesse cose inguardabili ma lo posso insultare — QuestalaprendevaancheHandanovic (@PagliariCarlo) September 28, 2024