Tegola su Genoa-Juve: infortunio e cambio obbligato

Il calciatore è stato costretto a lasciare immediatamente il rettangolo di gioco dopo aver accusato un forte dolore

E’ durata meno del previsto la partita del centrocampista questo pomeriggio durante Genoa-Juventus, gara della sesta giornata del campionato di Serie A di scena a Marassi. Il match, che si sta giocando a porte chiuse dopo i fatti del Derby della Lanterna di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria dello scorso mercoledì, ha subito perso uno dei suoi calciatori chiave.

Al 25′ del primo tempo, infatti, Alberto Gilardino è stato costretto ad effettuare la prima sostituzione e bruciare il primo slot dei tre a disposizione nei due tempi di gioco. Tutto questo a causa dell’infortunio muscolare rimediato da Milan Badelj, finito a terra dolorante per un fastidio accusato ai flessori della coscia sinistra. Il centrocampista croato ha richiamato l’attenzione della panchina, invitando i suoi compagni ad interrompere il gioco per consentire l’ingresso in campo dei sanitari rossoblù.

Il capitano del Genoa si è subito resoconto dell’entità dell’infortunio muscolare avvertito ed ha per questo motivo avvisato la panchina del Grifone per accelerare la sostituzione. Al suo posto, dopo essere stato accompagnato fuori dal rettangolo di gioco, è subentrato Bohinen. In attesa degli esami strumentali che verranno eseguiti nei prossimi giorni, è probabile che Badelj possa rimanere fuori per qualche settimane e rientrare in campo solamente dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali prevista per ottobre.

Genoa-Juventus, primo tempo bloccato sulla parità

Oltre all’infortunio di Milan Badelj, non si sono registrati altri eventi degni di nota nel corso del primo tempo del Ferraris tra Genoa e Juventus.

Nonostante il pallino del gioco costantemente avuto, la squadra di Thiago Motta non è riuscita al termine dei primi 45 minuti a sbloccare l’incontro. Proseguono dunque i problemi già evidenziati nelle ultime uscite di campionato in fase realizzativa per i bianconeri, mentre viene ribadita la solidità di un reparto difensivo che ha visto quest’oggi il ritorno tra i titolari di capitan Danilo e l’esordio del giovanissimo Rouhi, schierato dal tecnico italo-brasiliano sulla corsia di sinistra.