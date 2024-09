PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 2-3: Frattesi sfrutta l’occasione, Bisseck e Bijol svagati

Top e flop della sfida tra Udinese e Inter valevole per la sesta giornata di Serie A e andata in scena al ‘Bluenergy Stadium’

UDINESE

Okoye 5

TOP Kabasele 7 – Incorna da centravanti sfruttando la libertà concessagli dall’Inter, ma all’Udinese non basta per prendersi almeno un punto.

FLOP Bijol 4 – Ha già firmato con l’Inter? Scherzi a parte, inizia benino e poi esce totalmente fuori dalla partita. A vuoto su Thuram nell’azione del 2-1.

Touré 5

Ehizibue 5.5

Lovric 6,5 / Dal 58′ Ekkelenkamp

Karlstrom 5

Zarraga 5

Zemura 6,5

FLOP Thauvin 4,5 – Qualche sprazzo qua e là nel primo tempo, nel secondo sparisce. Scarso sacrificio a livello difensivo. / Dal 73′ Brenner s.v.

Davis 4,5 / Dal 58′ TOP Lucca 7 – Fisico, personalità e freddezza nel gol che riapre la partita negli ultimi minuti. Strano che non abbia giocato dal primo minuto…

All. Runjaic 5,5

INTER

Sommer 6

FLOP Bisseck 5 – Un passo indietro, anzi due rispetto a Manchester. È incerto sul gol del pari, prima sembra andare e poi arretra lasciandolo libero Kabasele di colpirla di testa e infilare Sommer. E troppo leggero sul 2-3 di Lucca. Da braccetto deve spingere di più, e serve maggiore concentrazione per giocare ad altissimi livelli.

Acerbi 6

Bastoni 6,5 / Dal 75′ de Vrij 5,5

Darmian 6,5

TOP Frattesi 7 – Forse è la prima volta che risulta così incisivo giocando dall’inizio. Sblocca la partita ed è sempre bravo ad andare a rimorchio. Unica pecca, l’aver sprecato altre due chance da gol. / Dall’85’ Zielinski s.v.

Calhanoglu 6,5

FLOP Mkhitaryan 5,5 – Per Inzaghi resta pressoché intoccabile. A livello difensivo, con lui in campo, l’Inter gioca con un uomo in meno. Nel finale è comunque prezioso.

Dimarco 7 / Dal 64′ Carlos Augusto 6,5

TOP Lautaro 7,5 – Inzaghi e gli interisti possono tirare un sospiro di sollievo: il loro capitano è sbloccato. Riporta avanti l’Inter allo scadere del primo tempo e all’inizio del secondo chiude il match, prima della doppietta un assist non sfruttato da due passi da Frattesi. / Dall’85’ Correa s.v.

Thuram 7 / Dal 75′ Taremi 6,5

All.Inzaghi 6,5

TABELLINO

UDINESE-INTER 2-3

1′ Frattesi (I), 35′ Kabasele (U), 45’+3 e 48′ Lautaro Martinez (I), 83′ Lucca (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (58′ Ekkelenkamp), Karlstrom (73′ Atta), Zarraga, Zemura; Thauvin (73′ Brenner), Davis (58′ Lucca). All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (75′ de Vrij); Darmian, Frattesi (85′ Zielinski), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (64′ Carlos Augusto); Thuram (75′ Taremi), Lautaro Martinez (85′ Correa). All. Inzaghi

ARBITRO: Sacchi di Macerata

AMMONITI: Karlstrom