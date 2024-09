Nulla da fare per l’Inter: salta l’ex obiettivo della Juve

In vista delle prossime sessioni di calciomercato arriva una decisione importante che indirettamente può andare a toccare anche l’Inter

Non è stata finora una prima parte di stagione particolarmente positiva per l’Inter che ha bisogno di trovare una continuità smarrita, e la fame vista soprattutto in campionato lo scorso anno.

Mentre in Champions la gara contro il Manchester City ha fatto ben sperare, l’andamento in Serie A sta ponendo qualche punto interrogativo in più su quello che è il cammino dei campioni in carica. Solamente 8 punti in 5 partite e qualche critiche che inizia a prendere piede nei confronti di Inzaghi e soci. I nerazzurri hanno quindi l’obbligo di tornare a macinare gioco e risultati, ritrovando quella solidità che ha contraddistinto la squadra lo scorso anno.

La rosa dell’Inter ha tutte le carte in regola per performare su alti livelli in ogni contesto, fermo restando che nelle prossime sessioni di mercato potrebbe essere effettuata qualche altra operazione per puntellare la squadra. In tal senso nei giorni scorsi si era parlato anche di Takehiro Tomiyasu, polivalente difensore giapponese ex Bologna, che all’Arsenal ha incontrato recentemente qualche problema fisico di troppo.

Calciomercato Inter, l’Arsenal non vende Tomiyasu

Ancora a secco di minuti in questa stagione Tomiyasu alla luce di un problema al ginocchio. Il nipponico classe 1998 è stato accostato a Napoli, Juventus e soprattutto Inter, ma il suo destino per ora potrebbe essere ancora in Premier League.

Ad approfondire le ultime sul difensore giapponese ci ha pensato ‘Football Insider’ che ha evidenziato come l’Arsenal non abbia intenzione di vendere Tomiyasu. Mikel Arteta ritiene che il venticinquenne abbia un futuro a Londra e non è interessato a indebolire la sua squadra con il suo potenziale addio.

La stessa fonte ha quindi sottolineato come ci vorrebbe solo una ‘grande offerta’ per ipotizzare una eventuale partenza del difensore nipponico che è in attesa di rientrare in campo dopo gli ultimi problemi fisici. Dall’Inghilterra quindi al momento sottolineano la volontà dei Gunners di non privarsi di Tomiyasu con buona pace dell’Inter e di altri eventuali club interessati dalla Serie A, tra i quali anche la Juventus che in passato era stata accostata al calciatore.