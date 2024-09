Tomiyasu verso il ritorno in Italia: Conte spinge, occhio allo scambio

Takehiro Tomiyasu potrebbe presto tornare in Italia e Antonio Conte potrebbe presto superare la concorrenza: attenzione allo scambio

Il calciomercato estivo è finito da poco e tutte le big di Serie A stanno valutando i nuovi acquisti, il loro inserimento e la composizione della rosa. Ovviamente, i movimenti non mancheranno anche a gennaio, anche se si tratta della sessione di riparazione, e tutte le pretendenti allo scudetto cercheranno di puntellare i loro gruppi con nomi di pregio.

Secondo quanto scritto da ‘The Sun’, un nome che potrebbe essere al centro di una vera e propria sfida è quello di Takehiro Tomiyasu. Parliamo di un difensore che conosciamo bene anche in Italia, visti i suoi trascorsi da giovanissimo con la maglia del Bologna. Gli emiliani l’hanno ceduto all’Arsenal, ma da allora ha fatto parecchia difficoltà a imporsi da titolare con i Gunners.

Dopo l’arrivo di Calafiori e l’ultimo mercato, lo spazio per il giapponese si è ulteriormente ridotto, tanto che si è parlato a più riprese già qualche settimana fa di un suo ritorno in Serie A. La pista poi non si è concretizzata, ma in poco tempo le trattative potrebbero tornare in auge. Secondo il noto quotidiano inglese, il centrale è finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli, ma proprio i partenopei presto potrebbero mettere la freccia sulla concorrenza.

Tomiyasu è un obiettivo del Napoli: occhio allo scambio

Ancora ha 24 anni e Tomiyasu ha caratteristiche ideali per fare bene nello scacchiere di Antonio Conte. Grazie alla sua fisicità, sarebbe perfetto per occupare il ruolo di braccetto destro, sfruttando anche l’ottimo passo in fase offensiva e una buona qualità al cross di destro.

La sua valutazione, intanto, è scesa, tanto che potrebbe bastare un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, o un’offerta a titolo definitivo da circa 15 milioni di euro per riportarlo in Italia. L’Inter, però, si sente già coperta da Bisseck e Pavard, la Juve ha ancora Danilo e Kalulu, per questa ragione potrebbe essere proprio il Napoli a insistere e mettere a segno il colpo, in modo da liberare Giovanni Di Lorenzo da esterno a tutta fascia.

L’operazione potrebbe decollare anche attraverso uno scambio e, in tal senso, un nome che potrebbe interessare ai londinesi è quello di Zambo Anguissa, anche se crediamo difficile che Conte si privi di un mediano che sta comunque facendo bene nel suo sistema di gioco.