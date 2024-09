Juventus, la vittoria non basta: bufera e richiesta di indagine

La formazione bianconera è riuscita a sbloccare l’incontro in occasione del rigore provocato dal tocco di mano di De Winter

La Juventus ritrova i tre punti in campionato grazie alla vittoria maturata in trasferta sul complicato campo del Genoa. La formazione bianconera mantiene l’imbattibilità tra i pali, ma soprattutto rompe un digiuno da reti che andava avanti da tre partite.

Decisiva la doppietta di Dusan Vlahovic che, dopo essersi inizialmente sbloccato dagli 11 metri, ha trovato il secondo gol su una conclusione in diagonale dopo un ottimo movimento sulla sinistra. Sul finale, inoltre, anche il primo sigillo di Francisco Conceicao con la maglia della Juventus.

Nonostante la netta vittoria arrivata con le due reti messe a segno nella ripresa, non sono mancate le polemiche in riferimento al successo bianconero. In particolare, nel mirino dei tifosi è finita una giocata che ha difatti indirizzato le sorti del match verso la vittoria della squadra di Thiago Motta. Dopo un primo tempo in cui era riuscita a controllare la partita senza però rendersi quasi mai pericolosa, la Juventus ha potuto approfittare di un disastro commesso da Koni De Winter all’interno dell’area di rigore del Genoa per sbloccare l’incontro.

Il difensore belga, infatti, ha ingenuamente tenuto il braccio molto largo sul controllo al volo di Yildiz toccando il pallone in maniera irregolare. Nessun dubbio per l’arbitro Colombo che non ha esitato ad indicare il dischetto e comandare calcio di rigore in favore dei bianconeri. Sui social, pochi istanti dopo, proprio De Winter è stato pesantemente attaccato dai tifosi rivali, i quali hanno ricordato i suoi trascorsi alla Juventus prima di approdare al Grifone.

Genoa-Juventus, i tifosi contro De Winter: le reazioni social

Tra gli utenti c’è chi ha richiesto a gran voce di far partire addirittura delle indagini su questo match, avanzando delle accuse fin troppo esagerate.

Queste sono state le principali reazioni social all’indirizzo di De Winter dopo il tocco di mano che ha causato il rigore da cui è nato il vantaggio bianconero questo pomeriggio a Marassi nel match tra Genoa e Juventus:

🎣 Dai, De Winter ex Juve vede in difficoltà la sua ex squadra, vuoi che non abbia deciso di dargli una 🖐️?

🎣🎣🎣🎣🎣 — Mario Dorini Scrittore in erba. (@BlascoTime) September 28, 2024

#GenoaJuventus scusate #DeWinter non era il nuovo Beckenbauer? Perché se confermate dovrebbero partire delle indagini… — Mcfly (@McflyReal) September 28, 2024

De Winter regala il rigore alla @juventusfc , domani aprirei un fascicolo, con noi basta questo 😁 — Avv.Bianco.Nero (@Avv_Bianco_Nero) September 28, 2024

De Winter ha deciso di dare una mano alla Juve che nel primo tempo non aveva mai tirato in porta#GenoaJuventus #GenoaJuve — Mario L. (@marilamb2011) September 28, 2024

De Winter, plusvalenza e tre punti. — Esegesi ⭐️⭐️ (@_esegesi_) September 28, 2024

De Winter ha fatto 3 falli da rigore nelle ultime 3 giornate.

Solo uno non è stato fischiato#GenoaJuventus — “er progetto” enjoyer (@JacSal93) September 28, 2024