Inter, colpo in Serie A: 20 milioni o doppia contropartita

L’Inter affronta l’Udinese a caccia della vittoria che manca da tre partite e intanto pianifica un nuovo colpo per la prossima estate

L’Inter a secco di vittorie da tre partite e che deve subito rialzarsi dopo il derby perso domenica scorsa contro i cugini del Milan.

Simone Inzaghi nella trasferta di Udine non può permettersi ulteriori passi falsi, con i campioni d’Italia che avevano lasciato punti anche nella vicina Monza prima della prestazione positiva in Champions League nella tana del Manchester City. Nell’ultimo ciclo di partite da salvare appunto solo la trasferta inglese, mentre in campionato i nerazzurri hanno mostrato poca brillantezza e anche delle amnesie difensive che hanno fatto arrabbiare l’allenatore piacentino. Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Barella e spera che Lautaro Martinez si sblocchi dalla crisi di gol che attanaglia il capitano in questo avvio di stagione. Come detto l’Inter ha mostrato qualche crepa nel reparto arretrato nelle ultime sfide, complice anche una condizione fisica non ottimale ancora dei suoi interpreti.

Calciomercato Inter, Bijol in prima fila: Esposito e Fontanarosa nell’affare con l’Udinese

Intanto nel reparto difensivo l’Inter pensa a qualche intervento sul mercato per svecchiare la difesa in vista della prossima stagione e gli occhi questo pomeriggio a Udine saranno su un giocatore in particolare.

L’osservato speciale di Marotta, Ausilio e Baccin sarà Jaka Bijol, già nell’ultima finestra estiva nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione per la casella centrale della retroguardia nerazzurra. Lo sloveno è da tempo un nome cerchiato in rosso sul taccuino del sodalizio campione d’Italia per svecchiare la difesa, con de Vrij e Acerbi che non hanno più ormai un età verdissima sulla carta d’identità. Entrambi sono in scadenza a giugno e prevedibilmente solo uno rinnoverà per restare alla corte di Inzaghi ad Appiano Gentile. Lo spazio vacante sarà occupato dal un volto nuovo e Bijol resta in prima fila nelle preferenze dell’Inter. Complicato un assalto già a gennaio considerando le resistenze dell’Udinese, mentre i dirigenti nerazzurri vorrebbero bloccarlo adesso e poi mettere nero su bianco a fine stagione.

I friulani e la famiglia Pozzo valutano il 25enne nazionale sloveno (sotto contratto fino al giugno 2027) intorno ai 20 milioni di euro, con l’Inter che potrebbe inserire nell’operazione i cartellini di Fontanarosa (attualmente in prestito alla Reggiana) e di Sebastiano Esposito (se non verrà riscattato dall’Empoli) per cercare di abbassare la parte cash.