Il caso dalla Spagna lascia tutti a bocca aperta: “Torna a gennaio”

Un nuovo caso sta facendo discutere parecchio in Spagna e non solo: ora, però, la situazione è più chiara, è già arrivato l’annuncio

Il calcio è fatto sempre più spesso di ribaltoni improvvisi, sliding doors che possono scrivere importanti pagine di storia e, in alcuni casi, lasciare tutti a bocca aperta. È successo anche la scorsa estate quando Thiago Alcantara ha deciso di appendere anzitempo gli scarpini al chiodo e di terminare la sua carriera, dopo una serie impressionante di infortuni.

Qualitativamente e tatticamente parlando, è stato uno dei centrocampisti più bravi dell’ultimo decennio, che non a caso si è messo in evidenza con le maglie di alcuni dei migliori club del pianeta. Poi ha deciso di iniziare una nuova avventura con il Barcellona, ma le cose non sono andate così bene, o almeno ci sono stati degli impedimenti che hanno subito stoppato la sua esperienza in blaugrana.

Risolto il caso Thiago Alcantara: tornerà al Barcellona a gennaio

Il ‘Mundo Deportivo’ – da sempre il quotidiano più vicino alle vicende dei catalani – ha fatto il punto della situazione proprio sul caso relativo il regista e ha annunciato che l’ex Liverpool è dovuto tornare in Inghilterra per motivi fiscali, dopo aver iniziato la stagione come collaboratore esterno dello staff tecnico del Barcellona.

In ogni caso, non ci sono più dubbi sul fatto che Thiago sarà un membro a pieno titolo dello staff, ma il club catalano potrà annunciarlo formalmente solo a gennaio, senza alcun onere. Nonostante ciò, dall’Inghilterra, l’ex calciatore è spesso collegato col il resto dello staff in videoconferenza e continua a seguire le vicende dei blaugrana con grande attenzione.

Inoltre, può anche dirsi soddisfatto del suo inizio di avventura dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dato che il Barcellona ha iniziato la stagione con sette vittorie su sette nella Liga ed è al primo posto in classifica. La speranza è che per i catalani le cose vadano sempre meglio anche in Europa.