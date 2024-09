DIRETTA Serie A, Udinese-Inter segui la cronaca LIVE: formazioni UFFICIALI

Primo match del sabato di Serie A, Udinese-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Rialzare subito la testa dopo la sconfitta al Derby contro il Milan e tornare alla vittoria che manca da tre partite: sono queste le due missioni dell’Inter che si appresta ad affrontare l’Udinese nella prima sfida di questo sabato di Serie A. Iniziata ieri con la vittoria rossonera contro il Lecce, la sesta giornata di Serie A entra nel vivo e vedrà scendere in campo oggi le altre quattro squadre impegnate in Champions League.

Rispetto alla stracittadina della scorsa settimana, Simone Inzaghi ha optato per un mini turnover in vista della sfida infrasettimanale contro la Stella Rossa, nella quale dovrà fare ancora a meno di Nicolò Barella, infortunatosi e ai box per circa un mese. Reduci dalla sonora sconfitta in casa della Roma, i padroni di casa guidati da mister Runjaic cercano un successo di prestigio per riprendersi la vetta della classifcia, momentaneamente occupata da Torino e Milan a quota 11 punti. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale a partire dall’annuncio delle formazioni ufficiali.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu,Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Torino e Milan* punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più