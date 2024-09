DIRETTA Serie A, Bologna-Atalanta 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Italiano e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Bologna riceve l’Atalanta nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni in cerca di conferme dopo la splendida annata scorsa che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Reduci dalla prima vittoria stagionale in trasferta contro il Monza, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono dare la prima soddisfazione casalinga ai loro tifosi. Lo scopo è quello di portare a casa altri tre punti per operare il sorpasso in classifica sui bergamaschi e prepararsi nel migliore dei modi alla affascinante trasferta di Champions League di mercoledì prossimo contro il Liverpool. Discorso opposto per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che invece vengono dal sorprendente ko interno nel derby lombardo contro il Como. C’è bisogno di svoltare subito per non rischiare di veder allontanarsi il quarto posto prima di concentrarsi sul match in Germania contro lo Shakhtar Donetsk. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Un anno fa, sempre su questo stesso campo, i felsinei si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Ferguson, attualmente ai box per infortunio. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Atalanta live in tempo reale.

Probabili Formazioni Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 12; Torino, Inter* e Milan* 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli 9; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa*, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più