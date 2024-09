Thiago Motta, bluff o realtà: ecco la verità

È tempo di tornare in campo per la Juventus che domani affronterà il Genoa. Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa annunciando anche la formazione: le ultime

Dopo tre pareggi di fila per 0-0 in Serie A la Juventus ha bisogno di ritrovare gol e vittorie utili a rimettere in marcia una squadra che nelle primissime battute stagionali sembrava poter ambire a traguardi importanti.

Un cambio di registro deciso quello operato dai bianconeri, che con Thiago Motta al timone ed una rosa rinnovata in svariati elementi, ha provato a dare un taglio netto al recente passato. Ancora inviolata la porta di Di Gregorio in campionato, dove si registra enorme solidità. Al contrario l’attacco nelle ultime uscite ha faticato ad ingranare, con Vlahovic soprattutto finito nel mirino della critica in particolare dopo la netta bocciatura arrivata all’intervallo contro il Napoli.

Proprio il centravanti serbo ha incassati oggi la fiducia dell’allenatore italo-brasiliano che ha precisato: ” Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui”. Un rapporto reciproco tra compagni e attaccante che dovrà presto scoccare sfociando in quei gol che finora sono mancati troppo spesso. Lo sa benissimo Motta che contro il Genoa ripartirà proprio da Vlahovic al centro dell’attacco come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, la stessa in cui ha di fatto svelato tutta la formazione di domani.

Juventus, Thiago Motta e la formazione contro il Genoa: la situazione

È quindi un Thiago Motta scaltro quello che si è presentato oggi in sala stampa, capace di leggere la situazione e di ripartire proprio dai tasti dolenti che hanno condizionato la Juve nell’ultimissimo periodo.

Fiducia a Vlahovic supportato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz per uno scacchiere offensivo che dovrà riempire quella casella di gol ferma sullo zero nelle ultime tre uscite di Serie A. Nessun bluff apparentemente in questa zona di campo per Motta che sa di dover ripartire dal miglior attacco possibile per invertire il trend.

Nelle parole dell’allenatore le vere novità arrivano altrove: “La formazione l’ho già scelta. Giocheranno: Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu e Danilo, capitano. Poi Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez“.

Sorprese tra porta e difesa, spazio a Fagioli e McKennie in mediana ed ancora panchina per Douglas Luiz. Questo il quadro delle parole di un Motta apparentemente sincero, che nonostante abbia potenziali assi da giocare, non sembrerebbe proporre alcun tipo di bluff per domani. Salvo infortuni last minute, l’undici titolare per tornare da Genova con tre punti dovrebbe essere proprio quello annunciato in conferenza.