Thiago Motta sprona Vlahovic: “Ecco di cosa ha bisogno”. Poi svela la formazione

Domani pomeriggio la Juventus è attesa dall’anticipo di campionato in casa del Genoa: le parole in conferenza stampa alla vigilia del tecnico bianconero Thiago Motta

C’è l’ostacolo Genoa per la Juventus in campionato, con i bianconeri che vogliono ritrovare la vittoria dopo i tre pareggi in bianco con Roma, Empoli e Napoli.

Thiago Motta non è preoccupato alla vigilia della sfida del Ferraris, che si giocherà a porte chiuse dopo gli scontri nell’ultimo derby di Coppa Italia: Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro. Ci siamo focalizzati su diversi aspetti, sui quali sappiamo che possiamo migliorare. Possiamo migliorare su tutto, anche in fase difensiva – spiega il tecnico della ‘Vecchia Signora’ in conferenza stampa – Non sono preoccupato, per niente. La fase offensiva non è solo quel giocatore in concreto, ma riguarda e coinvolge tutta la squadra. Non abbiamo segnato per tre partite in campionato, è vero, ma soffermandoci sull’ultima sfida con il Napoli posso dire che per noi è stata una buona gara”.

Juventus, Thiago Motta alla vigilia del Genoa: “Il percorso è quello giusto, atteggiamento fantastico dei ragazzi”

Thiago Motta prosegue sul cammino della sua Juve: “Questa squadra sta portando avanti un percorso, da inizio stagione. La continuità è il nostro obiettivo e con il lavoro quotidiano sono dell’idea che la troveremo. Il percorso è quello giusto perché l’atteggiamento dei ragazzi nel quotidiano è fantastico. Non dobbiamo avere fretta di accelerare: bisogna compiere un passo alla volta”.

Sulle difficoltà di Vlahovic, a secco da quattro partite consecutive tra campionato e Champions: “Dusan sta lavorando molto bene. Per un attaccante è importante che il gioco inizi bene da dietro, mettendolo nelle condizioni ideali per concludere in porta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Ripeto che si sta allenando molto bene”.

Thiago Motta ritrova anche Conceicao oltre a Gatti: “Federico sta bene, il fastidio alla caviglia è rientrato. Sta ancora meglio perché è diventato papà, gli faccio anche qui i miei auguri. Conceicao viaggerà con la squadra e sarà quindi a disposizione per la sfida di domani”.

Sulle scelte di formazione, il tecnico bianconero preannuncia diverse novità dal primo minuto: “La formazione l’ho già scelta. Domani giocherà Perin in porta, con Danilo capitano”. Thiago Motta svela anche il possibile esordio del baby Rouhi in difesa, con Fagioli e McKennie in mediana. Nessuna novità invece in attacco con Vlahovic supportato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. A completare l’undici titolare Kalulu e Bremer. Niente da fare invece per Douglas Luiz, destinato a un’altra esclusione almeno dall’inizio: “Ha fatto un’ottima settimana di lavoro. Chi sta giocando nel ruolo di Douglas adesso sta facendo molto bene”.