Theo Hernandez incastrato dal video: è successo ancora una volta

Theo Hernandez inchiodato da un video diventato immediatamente virale: i tifosi sono scatenati, è successo ancora una volta

La vittoria nel derby per scacciare paure e fantasmi, il successo contro l’Inter per raddrizzare una stagione iniziata come peggio non poteva.

In casa Milan è stata la settimana della tranquillità dopo i tre punti conquistati contro i cugini, proprio quello che serviva a Fonseca e ai calciatori per riprendersi dopo un avvio particolarmente burrascoso. Ad agitare le acque nelle prime giornate, oltre ai risultati che non arrivavano, ci avevano pensato anche due big della rosa come Leao e Theo Hernandez.

Il caso del cooling break è ormai superato, ma per l’esterno francese in arrivo c’è una nuova burrasca anche se di tutt’altro genere. Questa volta ad accusarlo sono i tifosi dell’Inter e tutto nasce da un video che sta circolando nelle ultime ore sul web. Le immagini mostrano il terzino francese esultare per la vittoria nel derby in maniera non proprio politically correct.

Il calciatore, infatti, è ‘beccato’ mentre rivolge un insulto probabilmente ai tifosi nerazzurri: “Chupa p***, pezzi di me***” la frase che avrebbe detto dopo il gol vittoria siglato da Gabbia.

Theo Hernandez, insulti all’Inter: quanti precedenti

Non è certo la prima volta che Theo Hernandez finisce al centro di un caso del genere. Il francese era già stato protagonista in passato di episodi simili.

Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Milan, proprio Hernandez nel corso della festa intonò cori contro la formazione nerazzurra, oltre a mostrare uno striscione offensivo (“la coppa Italia mettila nel cu**”) e venendo sanzionato con una multa. Lo scorso anno arrivò invece la replica da parte dei calciatori e dei tifosi della beneamata. Prima i sostenitori hanno intonato, nel corso delle celebrazioni per il ventesimo scudetto, un coro contro di lui (venendo bloccati da Barella), poi è toccato a Dumfries mostrare uno striscione offensivo nei suoi confronti.

Un episodio anche questo finito sotto la lente della giustizia sportiva con l’olandese che ha patteggiato un’ammenda di quattromila euro. Ora un nuovo capitolo di quella che sembra una telenovela infinita con gli insulti di Theo Hernandez che riaccendono lo scontro.