L’Inter si libera del big: sostituto bloccato già a gennaio

Oaktree può dare il via libera consentendo all’Inter di anticipare la concorrenza. “È un calciatore forte, lo abbiamo visto all’Europeo”

L’Inter potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. E non solo in uscita, considerato che Marotta e Ausilio proveranno a ripiazzare l’esubero rimastoli sul groppone, cioè Correa il cui contratto scade a giugno 2025. Sul fronte entrate i dirigenti interisti potrebbero lavorare in prospettiva futura, più precisamente in vista della stagione 2025/2026.

L’Inter ha bisogno di svecchiare il reparto arretrato. L’urgenza, se così si può definirla, è un centrale data l’età avanzata di Acerbi e de Vrij (68 anni in due). Entrambi, soprattutto l’olandese, non danno nemmeno garanzie sul piano fisico, oltre ad essere in scadenza contrattuale.

Il primo, che a febbraio spegnerà 37 candeline, ha più chance di rinnovare rispetto al secondo perché ben più importante nello scacchiere di Inzaghi e meno costoso lato stipendio. Attualmente percepisce 1,5 milioni netti, contro i 3,8 milioni del classe ’92 scuola Feyenoord.

L’erede di Acerbi e de Vrij potrebbe arrivare dall’Udinese, avversaria domani alle 15 di Calhanoglu e compagni. Il nome è ovviamente quello di Bijol, uno dei cardini della squadra bianconera protagonista in positivo in questo avvio di campionato.

Inter, via libera Oaktree per ‘bloccare’ Bijol

Per età e costi (cartellino sui 20 milioni) Bijol rientra perfettamente nei ‘paletti’ fissati di Oaktree, il quale da giugno scorso è proprietario del club nerazzurro. Come riporta ‘Tuttosport’, a gennaio il fondo potrebbe dare il via libera ad Ausilio e soci per chiudere l’operazione anticipando così la concorrenza che vede anche importanti club stranieri.

Tra le due società ci sono ottimi rapporti, per cui nell’affare potrebbe finire pure una contropartita tecnica. L’Udinese, intanto, si tiene stretto il 25enne sloveno, nell’estate 2022 costato appena 4 milioni di euro.

“Bijol è un calciatore forte, lo ha fatto vedere anche all’Europeo – ha detto il Dt dei friulani Nani a ‘Tv Play’ – Se l’Inter è pronta a prenderlo? Da parte dei nerazzurri non c’è stato alcun ‘disturbo’, è normale che grandi club si avvicinano a lui. Poi ci sono pure trattative che non vanno in porto…”.