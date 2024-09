Juventus-Ronaldo, è UFFICIALE: si torna in tribunale

Battaglia infinita tra il club bianconero e il forte attaccante portoghese per alcune scorie legate al passato

Non è ancora detta l’ultima parola tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Le parti, infatti, sono pronte ad nuovo scontro legale in merito al tanto famoso Lodo Ronaldo. Una lunghissima vicenda che nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata dal fenomeno portoghese dopo l’addio da Torino e che in sede di arbitrato, nei mesi precedenti, aveva condannato il club bianconero al pagamento di “9.776.166 milioni di euro più gli interessi maturati”.

Una storia che risale alla stagione 2020/21, nell’ambito della seconda manovra stipendi in casa della Juventus. Cristiano Ronaldo aveva infatti inizialmente presentato istanza di risarcimento il mancato pagamento di 19,5 milioni di euro da parte dei bianconeri durante gli anni trascorsi a Torino. Dopo aver tentato invano di trovare un accordo, le parti sono finite a scontrarsi in una lunga battaglia legale, destinata a proseguire ancora per qualche mese. Tra le ultime tappe, appunto, la decisione dello scorso aprile 2024 da parte del Collegio Arbitrale che ha riconosciuto le ragioni del fuoriclasse portoghese, riscontrando però “un concorso di colpa per inerzia”. Da qui la condanna nei confronti della Juventus al pagamento, ma alla metà della cifra rispetto a quanto richiesto da Ronaldo.

Nei mesi scorsi, in seguito alla sentenza dell’arbitrato, erano circolate delle indiscrezioni in merito all’intenzione del club di John Elkann di non alzare bandiera bianca e presentare ricorso. A confermarlo era stata poi la stessa Juventus in un comunicato successivo in cui spiegava: “Gli arbitri hanno rilevato che la ‘carta Ronaldo’ non abbia alcun effetto vincolante; hanno rigettato le sue domande di nullità dell’accordo di riduzione dei compensi e di adempimento dell’accordo di integrazione”. Una nota in cui dalla società ribadiva la correttezza del proprio comportamento, accertando la responsabilità della Juventus derivante dal fallimento della trattativa.

Lodo Ronaldo, la Juventus ha presentato ricorso ufficiale

Come annunciato ufficialmente quest’oggi dalla Juventus, nel comunicato diffuso in seguito alla riunione del Cda e all’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2023/24, è stato presentato ricorso ufficiale contro la decisione del collegio arbitrale.

Questa la nota riportata dalla società bianconera: “In data 26 settembre 2024, Juventus ha depositato il ricorso per l’impugnazione del lodo dinnanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro”. Insomma, dopo l’addio decisamente burrascoso, tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non è ancora stata detta l’ultima parola.