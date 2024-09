DIRETTA Serie A, Milan-Lecce: le formazioni ufficiali | LIVE

La sesta giornata di Serie A inizia con Milan-Lecce, partita che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la tre giorni di Europa League e di Coppa Italia, la Serie A torna in campo questa sera per il sesto turno di campionato. Ad aprire le danze sarà il Milan che ospita allo stadi San Siro il Lecce. Galvanizzati dal ritorno alla vittoria nel derby dopo una serie di sei sconfitte consecutive, i padroni di casa proveranno a sfruttare la scia d’entusiasmo per centrare un altro successo e portarsi momentaneamente in testa alla classifica insieme al Torino, a quota 11 punti.

Con un Alvaro Morata acciaccato ma convocato, Paulo Fonseca in attacco dovrà fare a meno di Noah Okafor, fermato da un affaticamento muscolare. Dopo aver subito la clamorosa rimonta del Parma nei minuti di recupero, dilapidando una vittoria che sembrava ormai conquistata, la squadra allenata da Luca Gotti va a caccia di un’impresa a dir poco ardua in terra lombarda. Rispetto alla sfida della scorsa settimana, il tecnico dei salentini non potrà contare su Guilbert, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro i Ducali. Calciomercato.it seguirà la sfida di questa sera in tempo reale.

Probabili formazioni Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter e Milan 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa, Lecce e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.