Dalla Juve al Chelsea: la ricca proprietà inglese prepara il blitz per il bomber

Dalla Juve al Chelsea, la ricchissima proprietà inglese potrebbe presto preparare il blitz per il bomber. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione legata a Dusan Vlahovic, dal campo al calciomercato. Il deludente avvio di stagione del serbo, unito alla questione contrattuale e rinnovo, ha già aperto il caso Vlahovic.

“La Juventus per me è tantissime cose: orgoglio, mentalità vincente, una famiglia. Qua tutto è diverso, la responsabilità di questa maglia è grandissima”. Nelle ultime ore l’attaccante serbo è tornato a parlare così, provando ad allontanare rumors ed indiscrezioni riguardo al proprio futuro. Parole d’amore, però, che non spazzano via i dubbi di tifosi e società, nemmeno quelle pronunciate sul suo nuovo allenatore Thiago Motta: “Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me. Cosa mi ripete più spesso? Da subito mi ha parlato di disciplina: fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione”.

La dirigenza della Juve è al lavoro per rinnovare il contratto del serbo oltre la scadenza del 2026, ma a cifre notevolmente più basse e spalmate sui prossimi anni. Non c’è ancora l’accordo economico con il suo entourage. Giuntoli ed il suo staff stanno già sondando gli eventuali sostituto del classe 2000. Non solo Jonathan David dal Lille.

Calciomercato Juve, non solo Osimhen: il Chelsea piomba anche su Boniface

La Juventus ha messo nel mirino David, in scadenza nel prossimo giugno ed appetibile a parametro zero. Ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, si sta parlando anche del possibile colpaccio Osimhen dal Napoli. Un altro nome accostato ai bianconeri è quello di Boniface del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato da ‘TeamTALK’, però, in cima alla lista del Chelsea, oltre ad Osimhen, c’è proprio il connazionale Victor Boniface. La valutazione di circa 70 milioni di euro non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per la dirigenza dei Blues, che sembra decisa a voler investire su un nuovo bomber in vista delle prossime sessioni di mercato. Da Osimhen a Boniface, è avvisata anche la Juve.