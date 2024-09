Roma-Athletic, Soulé entra per Dybala all’intervallo: ecco perché l’argentino è uscito

Paulo Dybala è uscito all’intervallo del match tra Roma e Athletic Bilbao lasciando il posto a Soulé: il motivo

La Roma prosegue sulla scia della bella vittoria di domenica sera contro l’Udinese. All’intervallo i giallorossi sono avanti di un gol grazie alla rete di Artem Dovbyk, la terza di fila per l’ucraino. Contro l’Athletic stasera è il primo impegno infrasettimanale della stagione per la Roma, ma anche il primo della carriera per Ivan Juric.

Che ha parlato di 20 giocatori da ruotare. Uno di questi è senza dubbio Paulo Dybala: “Ragioniamo partita per partita in modo da farlo durare più a lungo possibile in condizioni ottimali, bisogna fare attenzione”. Così aveva detto il tecnico croato nella conferenza stampa della vigilia, ammettendo sostanzialmente che l’argentino va gestito. E in questa ottica va letta infatti la sostituzione all’intervallo per la Joya, anche oggi decisiva con la giocata sul gol del vantaggio che apre il campo per l’assist a Dovbyk spezzando l’Athletic. Una staffetta insomma già programmata e preventivata quella con Matias Soulé, in vista dell’impegno di domenica alle 15 contro il Venezia. L’interesse principale è preservare Dybala, dando così anche possibilità al secondo acquisto più oneroso dell’estate giallorossa che nelle ultime partite aveva giocato solo 7 minuti.