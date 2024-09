Roma-Athletic, prosegue la contestazione: lo striscione in Curva Sud annuncia lo ‘sciopero’

All’Olimpico è ancora contestazione per la Roma, in particolare la proprietà: in Curva Sud è stato esposto uno striscione

Roma e Athletic si sfidano all’Olimpico per la prima giornata di questa nuova Europa League, che parte con la fase campionato. Un match che arriva dopo la prima vittoria centrata domenica scorsa in casa con l’Udinese, all’esordio di Ivan Juric che stasera debutta in una competizione internazionale. Ma il clima resta ostile alla proprietà giallorossa, rea dell’esonero prematura e con modalità lontane dal trattamento che dovrebbe essere riservato a una leggenda come Daniele De Rossi.

Per questo domenica c’è stato l’ingresso in Curva Sud al 30′, che non è stato replicato questa sera. Ma la contestazione prosegue, anche se in altro modo: “…continua il dissenso… con 15 minuti di silenzio!” lo striscione esposto nel settore caldo del tifo romanista. Che tra l’altro non espone le consuete ‘pezze’ e gli stendardi, né le sciarpe durante l’inno romanista. Il dato tra biglietti e abbonamenti (praticamente tutti venduti prima dell’allontanamento di De Rossi) parla di circa 60mila spettatori, non un sold out completo ma quasi. Anche perché sono sugli spalti anche 2000 sostenitori dell’Athletic Bilbao per supportare la squadra di Ernesto Valverde. Alla lettura delle formazioni, invece, applausi più o meno per tutti ad eccezione di Bryan Cristante, per cui più di qualche fischio è arrivato. Altri fischi sono invece arrivati all’ingresso in campo di entrambe le squadre.