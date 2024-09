Ribaltone Inzaghi, via dall’Inter: un big può seguirlo per 75 milioni

L’avventura di Simone Inzaghi potrebbe essere arrivata al capolinea. Un club di Premier League è pronto a ripartire da lui

Nonostante un Scudetto vinto, che ha permesso all’Inter di aggiungere sulla propria maglia la seconda stella, Simone Inzaghi non è stato risparmiato dalla critiche dopo il derby di domenica sera.

D’altronde, nel calcio, si sa, tutti hanno la memoria corta e la prestazione fornita dalla sua squadra contro il Milan non è piaciuta a nessuno. Critiche, che al momento chiaramente si fermano qui, con l’Inter che non pensa assolutamente ad una nuova guida. Qualche giorno prima, mercoledì, era pure arrivato un risultato davvero prestigioso, contro il Manchester City. Un pareggio in Inghilterra che ha certificato ancora una volta quanto Simone Inzaghi sia bravo. Delle capacità del tecnico italiano ormai si sono accorti davvero proprio tutti e non solo nel nostro paese. Lo sa benissimo anche l‘Inter che lo scorso 12 luglio ha deciso di blindarlo con un nuovo ricco contratto fino al 30 giugno 2026.

Inter, il Manchester United osserva Inzaghi e Barella

Ma Simone Inzaghi è osservato con grande attenzione soprattutto dai club di Premier League e chissà che un giorno anche per lui ci sia questa possibilità, come successo nel recente passato ad altri mister italiani, come Antonio Conte e Maurizio Sarri. Non serve chiaramente scomodare il più grande di tutti, Carlo Ancelotti, per capire che i tecnici azzurri siano ancora molto stimati.

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, l’interessamento – secondo ‘interlive.it – sarebbe da parte del Manchester United, che continua a meditare sul futuro di Erik ten Hag. L’olandese, un po’ a sorpresa, in estate, è stato confermato sulla panchina dei Red Devils, ma l’avvio di stagione non è stato proprio entusiasmante. Dopo cinque partite di Premier League, il Manchester United, infatti, è solamente undicesimo, con sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio e chiaramente due ko. Erik ten Hag sarebbe dunque sotto osservazione e se la situazione dovesse precipitare, non sono da escludere cambiamenti. Simone Inzaghi, di certo, non potrebbe subentrare a stagione in corso, ma in vista della prossima tutto potrebbe cambiare.

Ma c’è di più. Sempre dall’Inter, il Manchester United vorrebbe fare anche un colpo a centrocampo. Con Casemiro ed Eriksen che hanno già compiuto 32 anni, c’è bisogno di ringiovanire il reparto e tra i nomi in cima alla lista dei Red Devils c’è quello di Nicolò Barella, ammirato in Champions League contro i cugini del City, dove è stato premiato come MVP del match. Per lui si pensa ad un’offerta da 75 milioni di euro.