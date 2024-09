Inter, sirene estere per Inzaghi: un top club lo vuole in panchina

Simone Inzaghi al centro dei rumors di mercato dell’Inter. Un top club lo vorrebbe come allenatore della prossima stagione

Il nome di Simone Inzaghi è iniziato a circolare in ottica calciomercato Inter. Nessun rischio esonero, almeno per il momento, dopo l’avvio di stagione negativo in campionato culminato con la sconfitta nel derby contro il Milan.

La Serie A è appena cominciata e dopo 5 giornate nessuna big ha preso il largo. I nerazzurri campioni d’Italia, come spesso viene sottolineato, hanno però la rosa più anziana tra le pretendenti al titolo e bissare lo scudetto della seconda stella non sarà affatto facile. Uno scudetto arrivato dopo una finale di Champions League nel 2023 contro il Manchester City, che è stato avversario dell’Inter anche nell’esordio di questa edizione della massima competizione europea per club. All’Etihad Stadium’ Barella e compagni hanno imposto il pareggio alla squadra di Guardiola, giocando a tratti anche meglio degli Sky Blues. Una prestazione che non è passata inosservata in Inghilterra, specie sull’altra sponda di Manchester. Tanto che, secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, lo United starebbe monitorando la situazione di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sarebbe sulla lista dei papabili sostituti di ten Hag per la prossima stagione, a meno che l’allenatore olandese non venga esonerato prima di maggio.