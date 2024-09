Non vede l’ora di andarsene: il Milan può accogliere il ribelle a gennaio

Il mercato del Milan a gennaio potrebbe riservare una sorpresa. Un big frustrato vuole cambiare squadra: sfida all’Atalanta

Gennaio sembra ancora lontano, ma i top club hanno già iniziato a muoversi per ‘mettere una toppa’ sui buchi lasciati dopo la sessione estiva di calciomercato. Rinfrancato dalla vittoria nel derby contro l’Inter, anche il Milan pensa di ritoccare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il club rossonero ha un parco attaccanti molto vasto e completo, mentre a centrocampo con l’infortunio di Bennacer e in difesa con quello di Florenzi, potrebbe essere migliorato. In particolare sulle fasce i giovani Terracciano e Jimenez non hanno ancora dimostrato di poter essere all’altezza di un club blasonato come il Milan e non si esclude che in inverno il Diavolo possa cederli entrambi in prestito per permettergli di giocare con più continuità e mettere minuti ed esperienza nelle gambe. Per rimpiazzarli gli uomini mercato rossoneri con Ibrahimovic e Moncada in testa stanno aspettando di vedere se si presenterà qualche buona occasione. E a tal proposito c’è un giocatore frustrato per il poco impiego in questo avvio di stagione che ha già fatto capire di voler cambiare aria a gennaio.

Calciomercato Milan, Trippier stufo del Newcastle: duello con l’Atalanta

Stiamo parlando di Kieran Trippier, terzino destro inglese che all’occorrenza può giocare anche a sinistra classe 1990. Tornato in Premier League due estati fa dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, adesso vuole una nuova avventura.

Al Newcastle sta giocando molto meno di quanto si aspettasse e secondo quanto si legge sul tabloid britannico ‘The Sun’, sarebbe molto frustrato, al punto che “non vede l’ora che arrivi gennaio per potersene andare in un’altra squadra“. La scorsa estate era stato trattato all’Everton e ai sauditi dell’Al Ittihad, ma alla fine l’affare non andò in porto. Ultimamente il suo nome è stato accostato anche al Fenerbahce di Mourinho, ma sono arrivate smentite sul suo trasferimento in Turchia. Più probabile che continui in uno dei cinque top campionati europei, possibilmente in club impegnato in Champions League. In tale ottica, stando al sito ‘Team Talk’, ci sarebbero due piste che portano in Serie A: la prima è il Milan e la seconda è l’Atalanta. I Magpies valutano il suo cartellino tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma è probabile che dovranno rivedere il prezzo al ribasso per riuscire a cederlo.