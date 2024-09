Niente da fare: lesione muscolare e addio Napoli

Assenza importante per il prossimo match di campionato contro il Napoli: il Monza di Nesta deve rinunciare a uno dei suoi big

Il Monza affronta il Brescia per i sedicesimi di Coppa Italia e a caccia della prima vittoria stagionale (con il Sudtirol furono decisivi i rigori) dopo il rendimento altalenante in campionato con tre pareggi in cinque partite.

Alessandro Nesta per il momento resta saldo al timone dei brianzoli, ma ovviamente l’Ad Galliani e la dirigenza brianzola si aspettano già questo pomeriggio una reazione in vista dei prossimi impegni in Serie A. I padroni di casa partono fortissimo in un U-Power Stadium con pochi temerari viste le abbondanti piogge delle ultime ore, trovando dopo appena 11 minuti il doppio vantaggio con Kyriakopoulos e capitan Pessina. Respira Nesta che ha lanciato dal primo minuto Forson e il figlio d’arte della Primavera Martins (figlio dell’ex attaccante dell’Inter), dando un po’ di riposo a diversi titolari dello scacchiere biancorosso.

Monza, Mota va KO: salta il Napoli e anche la Roma è a rischio

Non è nemmeno in panchina tra gli altri Dany Mota, che in allenamento nei giorni successivi alla sconfitta casalinga con il Bologna ha rimediato una lesione muscolare alla coscia.

Da valutare i tempi di recupero del portoghese, che salterà quasi certamente l’impegno di Napoli contro la squadra di Conte in programma domenica sera. Per l’attaccante portoghese ex Juve a serio rischio anche la successiva sfida di campionato all’U-Power Stadium con la Roma e quindi potrebbe tornare disponibile direttamente dopo la sosta per le nazionali. Per il posticipo del ‘Maradona’ out anche Sensi, Ciurria, Gagliardini, Cragno e Vignato mentre ha qualche speranza di recuperare Birindelli.