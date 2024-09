Napoli-Palermo, tensione al Maradona: lanci di petardi dal settore ospiti

Napoli-Palermo sospesa per diversi minuti dopo l’intervallo a causa di lanci di petardi: tensione al Maradona

Durante l’intervallo di Napoli-Palermo, il settore ospite occupato dai tifosi rosanero comincia a lanciare una serie di petardi (se ne contano molti più di 15, forse una ventina) verso la curva A e verso la pista d’atletica del Maradona.

Per l’arbitro è impossibile poter fischiare l’inizio del secondo tempo, con squadre già schierate in campo. Non basta l’intervento dello speaker, che prova a placare gli animi degli spettatori siciliani per ben tre volte. Il materiale pirotecnico è infatti proibito all’interno dello stadio.

Solo dopo circa 10 minuti di ritardo, il direttore di gara Collu ha potuto dare il via al secondo tempo. Tuttavia, è da registrare che dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa, tra Curva A e settore ospite sono stati lanciati diversi petardi, che hanno aumentato ancor più la tensione tra le due tifoserie.